Barocke Erinnerung: So prägten Seuchen Kunst und Architektur

Mag sein, dass aufgeklärte Theologen derzeit einen Rückfall in barocke und somit doch sehr abergläubische Frömmigkeit befürchten, jetzt, wo in der Corona-Krise erste Pfarrer bereits wieder Gelübde abgelegt haben und keineswegs ausgeschlossen ist, dass die Zahl der Hauskapellen sprunghaft steigt. Allein in der Diözese München-Freising werden jährlich schon in "normalen" Zeiten zwei bis vier solcher privaten Bauten eingeweiht, hat die Nachrichtenagentur dpa herausgefunden.

Panorama-Lift zu Decken-Fresken

Kaiser haben natürlich das Privileg, für ihre Gelübde andere zahlen zu lassen. So gelobte der damals noch sehr junge Karl VI. nach der Wiener Epidemie von 1713, einen neuen Kirchenbau zu stiften. Nicht ganz uneigennützig wählte er seinen eigenen Namenspatron Karl Borromäus als Schutzheiligen des Unternehmens aus. Finanziert wurde die Karlskirche von den zahlreichen Untertanen zwischen Neapel und Hamburg. Dafür können Kunstfreunde heutzutage den Panorama-Lift besteigen, um sich die großartigen Deckenfresken aus der Nähe anzusehen.

Mit wenigen Klicks im Internet finden bayerische Kunstliebhaber zahlreiche näherliegende barocke Kirchenbauten und Erinnerungs-Säulen, die aus Dankbarkeit für überstandene Epidemien errichtet wurden: In Kallmünz zum Beispiel die Sebastibergkirche (1713), in Reit im Winkl sogar drei "Pest"-Säulen in einem kleinen Ort. Corona-Kirchen sind in u.a. in Altenkirchen (Frontenhausen), in Stauding bei Massing, in Passau und Handlab (Deggendorf) zu entdecken.