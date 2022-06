Barfuß im Erregen: "Meistersinger von Nürnberg" in Berlin

Ein Schuster, der selbst grundsätzlich barfuß unterwegs ist und allen anderen erst mal eine Fußreflexzonen-Massage und orthopädische Lockerungsübungen verpasst, statt ordentliche Schuhe, der dürfte es auf dem freien Markt schwer haben. Also hat sich dieser Hans Sachs mehr oder weniger vom Geschäft verabschiedet und sich als Musikprofessor für Schlagzeug an einer Musikhochschule engagieren lassen. Den Fotos im Programmheft nach zu urteilen ist es die Münchner, wo bekanntlich früher mal die Nazis ihre Parteizentrale hatten.

Ähnlichkeit mit Siegfried Mauser

Die düsteren holzgetäfelten Säle sehen nicht sonderlich anheimelnd aus, und die Herren Meistersinger haben sich hinter grauen Bürotüren verschanzt. Was sie dort so alles treiben, lässt sich erahnen, nicht erst seit den diversen Missbrauchs-Skandalen. Macht wird eben auch in der Kunst gelegentlich rigoros ausgenutzt. Der Fall Siegfried Mauser ist nicht nur in München noch in "schlechtester" Erinnerung. Dass der Berliner Hans Sachs dem Münchner Klavier-Professor, der jetzt in Österreich wegen sexueller Nötigung einsitzt, so verdächtig ähnlich sah, sei nur nebenbei erwähnt.