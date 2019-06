Der Dirigent Daniel Barenboim bleibt Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Sein bis 31. Juli 2022 laufender Vertrag wird um weitere fünf Jahre verlängert, teilten Barenboim und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag in Berlin mit. Barenboim steht seit 1992 an der Spitze der Staatsoper. Das Opernorchester, die Staatskapelle Berlin, hatte ihn bereits zum Chefdirigenten auf Lebenszeit ernannt.

Vorwürfe gegen Barenboim

Barenboim stand zuletzt unter Kritik. Mehrere Musiker hatten schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Sie sprachen von einem autoritären Führungsstil Barenboims, der auch vor persönlichen Beleidigungen und Verletzungen nicht zurückschrecke. Der inzwischen in München spielende Musiker Willi Hilgers hatte dem BR gegenüber von häufigen Schikanen Barenboims gesprochen. Er habe Bluthochdruck bekommen und am Ende unter einer schweren Depression gelitten. Auch andere Musiker hatten namentlich oder anonym teils heftige Kritik geäußert. Barenboim hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sprach von einer Kampagne, deren Ziel es sei, seine Vertragsverlängerung zu verhindern.