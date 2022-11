"Bardo": Ein verrückter Stream of Consciousness

Der Schatten eines Mannes ist zu sehen. Direkt vor unseren Augen bewegt er sich, als wären es die eigenen Körperumrisse, und dann hebt der Schatten nach ein paar schnellen Schritten über einer wüstenartigen Landschaft plötzlich ab, entschwindet in die Lüfte und wird so auf dem Boden immer kleiner. Nach ein paar hundert Metern Flug sinkt er nach unten, landet schließlich wieder auf der Erde, vollführt abermals ein paar schnelle Schritte und erhebt sich erneut.

Diese traumhafte Sequenz umrahmt "Bardo", eine surreal anmutende Tragikomödie, die voller verrückter Bildeinfälle ist und die Geschichte eines populären mexikanischen Journalisten und Dokumentarfilmers erzählt, der mit Frau und Kindern in Kalifornien lebt und für eine gewisse Zeit in seine Heimat zurückkehrt.

Abfolge bizarrer Alptraum-Szenen

Wie "Bardo" funktioniert - nämlich als eine Abfolge bizarrer und auch immer wieder alptraumhafter Szenen - wird schon nach der Eingangssequenz mit dem fliegenden Schatten klar: Da sitzt Hauptfigur Silverio, ein Mann Ende 50, der Regisseur Alejandro Iñárritu durchaus ähnelt, in einer U-Bahn und hält einen durchsichtigen Plastiksack mit zwei großen Goldfischen zwischen den Beinen. Schnitt. Dann ist der Sack plötzlich verschwunden, aber die Hände scheinen ihn trotzdem noch zu halten. Nun steht der gesamte Boden der U-Bahn voller Wasser, um die 20 Zentimeter hoch, und die Fische schwimmen herum.

Silverio bewegt sich auf Händen und Knien durch den Waggon, um sie wieder einzufangen. Schnitt. Jetzt platscht er plötzlich in der derselben Haltung durch das Wohnzimmer seines Hauses, Schnitt, jetzt sieht man das Domizil von oben, das Dach fehlt – und man erkennt, dass alle Zimmer überschwemmt sind.

Netflix scheint Iñárritu freie Hand gegeben zu haben

Das ist verblüffend und so meisterlich wie aufwändig inszeniert, aber läuft doch bald ins Leere. Alejandro Iñárritu hat man offenbar einfach machen lassen. Das Geld kommt von Netflix. Der Streamingdienst verspricht sich von berühmten Regisseuren einen Imagegewinn und eventuell auch ein paar Oscars. Das geht bisweilen gut, wie dieses Jahr bei Jane Campion und "The Power of the Dog", es geht bisweilen aber auch schief wie jetzt bei Iñárritu.