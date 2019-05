28.05.2019, 21:28 Uhr

Diese rumänische Tragikomödie ist ein Kampf gegen das Vergessen

In Rumänien gilt die Erinnerung an den Holocaust als Tabu. Für die Thematisierung des Holocaust in seinem Film "Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen" bekommt Regisseur Radu Jude in seiner Heimat Morddrohungen.