Barbaratag: Warum holen wir uns Zweige nach Hause?

Eigentlich ist die heilige Barbara von Nikomedien, eine christliche Märtyrerin aus dem dritten Jahrhundert, keine besonders weihnachtliche Gestalt. Trotzdem wurde ihr Namenstag, der vierte Dezember, zu einem wichtigen Tag im Adventsbrauchtum.

Schon für das Mittelalter ist belegt, dass an diesem Tag Obstbaumzweige in eine Vase gestellt wurden, die dann an Weihnachten blühen sollten. So entstand auch das Sprichwort: "Knospen an St. Barbara – sind zum Christfest Blüten da." Und blühende Zweige in den dunkelsten Tagen des Jahres waren und sind natürlich ein Zeichen der Hoffnung.

Barbarazweige für das Liebesglück

Außerdem glaubte man an eine magische Wirkung der Zweige, dass diese einen Hinweis darauf geben können, wer etwa die oder der Liebste eines Menschen werden könnte.

Die Methode: Es wurden mehrere Zweige in eine Vase gestellt und jeder wurde einem anderen Menschen zugeordnet. Der Zweig, der zuerst aufblühte, stand dann für die Person, bei der es mit der Liebe klappen würde.