Warum Barbara Yelin nach Bildern zum Thema Aufruhr sucht

Für Aufruhr gibt es viele Bilder. Das wird einmal mehr deutlich in diesen Wochen: Hier die Demonstrationen gegen Rassismus und Gewalt, dort etwa die Proteste gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie, die auch zum Forum geworden sind für krude Verschwörungstheoretiker und Antisemiten. Für Barbara Yelin gehört der Begriff Aufruhr – gerade in seiner Ambivalenz – zu den Schlüsselwörtern unserer Zeit. Daher hat sie das Thema für den Comic-Workshop im Literaturhaus München vorgeschlagen.

Ein Blindporträt als Lieblingsübung

"Eigentlich brauche ich etwas, was uns gerade jetzt angreift", sagt die Comiczeichnerin im Gespräch. "Und da kam mir dieses Wort 'Aufruhr' einfach in den Kopf. Klar, angesichts dessen, was auf der Welt passiert, angesichts dessen aber auch, wie viele sich fühlen. Es gibt ja einen äußeren und einen inneren Aufruhr. In-Aufruhr-Sein auch im Sinne von Sorge sein über den Fortgang der Welt oder auch von Sorge um seine eigene momentane Situation. Da gibt es viel Äußeres und Inneres, was sich verflicht."

Das Zeichnen kann Perspektiven eröffnen, Klarheit bringen. Auch hier, beim Nachdenken über Aufruhr, stehen am Anfang Bilder, erzählt Barbara Yelin dieser Tage in ihrem Münchner Atelier. Der Literaturhaus-Workshop, den sie leitet, findet im Netz statt, in digitalen Konferenzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen einen kleinen, mehrseitigen Comic entwickeln und zeichnen, eigenen Ideen zum Thema folgend, persönlich, dokumentarisch oder auch fiktiv.

"Alle zeichnen eine Geschichte", so Barbara Yelin. Und erst einmal gehe es darum, "sich locker zu zeichnen". Es gebe diese Barriere, die alle haben – "Oh, kann ich gut genug zeichnen und wie soll das gehen?" – das kenne sie auch von sich selber: "Ich muss das Tag für Tag überwinden. Das ist ganz gut, erst mal so ein paar intuitive Übungen zu machen. Meine Lieblingsübung ist die: Das Blindporträt mit geschlossenen Augen. Ein Selbstporträt zeichnen in anderthalb Minuten."