Barbara Schöneberger moderiert ab 2022 "Verstehen Sie Spaß?"

"Lass es bitte 'Verstehen Sie Spaß?' sein!"

"Verstehen Sie Spaß?" sei ein großartiger Klassiker, so Schöneberger. Und: Die Sendung stehe, wie sie selbst, obwohl sie "die 40 leicht überschritten hat, voll im Saft". Ein typisches ironisches und selbstironisches Schöneberger-Statement. Auch zum Konzept der Sendung, Prominente und Nicht-Prominente mit versteckter Kamera in bizarre Situationen zu bringen, hat Schöneberger nach eigener Auskunft ein persönliches Verhältnis: "Wie oft habe ich in verrückten Situationen gedacht: Mensch, lass das bitte 'Verstehen Sie Spaß?' sein – und dann war's ernst gemeint. Endlich darf ich den Spieß umdrehen und freue mich jetzt schon riesig auf die erstaunten Gesichter von Prominenten und 'normalen Menschen', wenn sie merken, dass wir sie so richtig hinters Licht geführt haben." Schöner Nebeneffekt ihrer neuen Rolle: Sie selbst könne es nicht mehr erwischen.

Dass die seit 1980 ausgestrahlte Show nicht nur im Fernsehen, sondern auch in neuen Medien erfolgreich sein kann, davon ist Schöneberger überzeugt: "Auch im digitalen Zeitalter lieben die Menschen beste Familienunterhaltung." Laut SWR will der Sender zusammen mit Schöneberger die Show weiterentwickeln, die längst zur multimedialen Marke geworden sei und auf unterschiedlichen Plattformen Menschen aller Generationen erreiche. Sie sei glücklich, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden, so die künftige Moderatorin: "Und es gilt jetzt mehr denn je: Niemand ist mehr vor mir sicher!"

Schöneberger, die Extrovertierte

Barbara Schöneberger, geboren 1974 in München, ist als schlagfertige, gut gelaunte und extrovertierte Moderatorin, Gastgeberin von Preisverleihungen und Entertainerin eine feste Größe im deutschen Fernsehen. 2008 übernahm sie zusammen mit Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation der "NDR Talk Show", präsentierte den Deutschen Radiopreis, den Deutschen Fernsehpreis und das Rahmenprogramm der ARD rund um den "Eurovision Song Contest".

Als Sängerin hat Schöneberger mittlerweile vier Alben herausgebracht. Ausgezeichnet wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis, dem Deutschen Fernsehpreis, der Goldenen Henne und dem Romy Award. 2015 wurde ihr für ihre karitative Arbeit das Bundesverdienstkreuz verliehen.