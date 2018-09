Barbara Mundel soll neue Chefin der Münchner Kammerspiele werden

Werden die Kammerspiele wieder "mehrheitsfähiger"?

In Freiburg, wo sie von 2006 bis 2017 das Theater leitete, hatte Barbara Mundel durchaus wechselnden Erfolg. Vor allem in ihren letzten Jahren als Intendantin hatte sie vergleichsweise wenig Glück mit Neuproduktionen, wenngleich einige Uraufführungen durchaus Aufsehen erregten. Wichtig war ihr jedenfalls, wie auch Matthias Lilienthal, das Theater zu öffnen, Angebote auch für die "bildungsferne" Stadtgesellschaft zu machen. Diverse Projekte erwiesen sich dabei als gut gemeint, aber wenig zugkräftig. In München dürfte vor allem die mächtige CSU von ihr erwarten, die Kammerspiele wieder mehrheitsfähig zu machen, also das Stammpublikum zurückzuholen, ohne jüngere Zuschauer abzuschrecken. Beides dürfte schwierig werden, zumal auf der anderen Seite der Maximilianstraße das staatliche Residenztheater auch klassische Stoffe auf dem Spielplan hat und die Konkurrenz der beiden Häuser legendär ist. Im finanziell gut ausgestatteten "Resi" wird im Sommer 2019 Andreas Beck Intendant, der sich gerade in Basel über den Titel "Theater des Jahres" freuen durfte. Für die Kammerspiele also eine ernst zunehmende Konkurrenz.

In Luzern war sie frustriert

Barbara Mundels Karriere führte sie zunächst an Frank Castorfs Berliner Volksbühne und von 1999 bis 2004 ins schweizerische Luzern, wo sie mit ihren innovativen Ideen durchaus aneckte. Eine bei Kritikern beliebte, sehr sperrige "Bohème" verschreckte die örtlichen Opernfreunde. Dies und weitere Tiefschläge frustrierten die Theatermacherin dermaßen, dass sie sich öffentlich vom eigenen Publikum "enttäuscht" zeigte, ein Jahr vor Vertragsablauf das Handtuch warf und in Interviews einräumte: "Wir haben halt aus einer begeisterten Naivität heraus gehandelt". Früher inszenierte Mundel häufiger selbst, zuletzt in Freiburg Jules Massenets Aschenputtel-Oper "Cendrillon", doch sie gilt eher als kenntnisreiche, gut vernetzte Vermittlerin, die weiß, welcher Regisseur für welche Stoffe in Frage kommt. An den traditionsreichen Münchner Kammerspiele wäre sie die erste Frau an der Spitze.