So singt Barbara Morgenstern gegen den Weltuntergang an

Wenn es nicht Tocotronic ist, ist es Barbara Morgenstern: Seit über 20 Jahren geht die nebenberufliche Chorleiterin ihren ganz eigenen Weg zwischen Folk, Diskurspop und Elektro. Ihr neues Album könnte man als Midlife Crisis-Album ohne Crisis beschreiben, eine kritische Bestandsaufnahme in der Mitte des Lebens. Wie immer bei Barbara Morgenstern muss man sich erst einmal einhören ins Werk, aber dann erschließen sich viele musikalische und textliche Feinheiten.

Geht die Welt, wie wir sie kennen, unter?

Mit dem poetisch-apokalyptischen Lied "Michael Stype" beginnt "Unschuld und Verwüstung", das neue Album von Barbara Morgenstern. Michael Stype ist der Sänger von REM, deren Hit "It's the End of the World As We Know It" sie zitiert und somit auch dem damaligen Gefühl eines möglichen Weltuntergangs auf den Grund geht. 1987 war das, aber die Welt dreht sich immer noch weiter. "Mir ging es darum, einen Song zu schreiben über das Gefühl: Alles verändert sich, und nicht zum Guten, und Krieg ist jetzt nicht mehr in unabsehbar ferner Nähe", sagt die Musikerin. "Über das Gefühl von Bedrohung: Ist die Welt, wie sie ist, vorbei?"

"Michael Stype" ist ein typischer Ansatz von Barbara Morgenstern: Über Popzitate, mehrere Ebenen und eine gefühlvolle Sprache einer aktuellen drängenden Frage nachzuspüren, ohne dabei in Pathos zu versinken. Eine Kunst, in der sie es zu einer gewissen Meisterschaft gebracht hat. Eigentlich sollte das Album "Live Fast, Die Young" heißen, Barbara Morgenstern und ihr Label Staatsakt freuten sich schon über den griffigen Titel. Aber dann kamen ihr Zweifel, denn wenn man wie sie 1972 geboren wurde, hat sich das mit dem "die young" erledigt. Und "Unschuld und Verwüstung" passte für Morgenstern einfach besser: "Du hast die Unschuld, das Kindliche, die Naivität, Kindheit, Geburt – und in in ganz weit gefasstem Sinne Verwüstung, Älterwerden, Tod. Da bin da irgendwo in der Mitte, und davon erzählt das Album. Das fand ich eben schön: Du hast diese Pole, und in der Mitte ist das Album. Es ist quasi das 'und'".