Wie Barbara Honigmann die Lebensgeschichte ihres Vaters erzählt

Der Vater, 1903 in Wiesbaden in einen großbürgerlichen Haushalt voll "herrschaftlichem Pathos" geboren, war Absolvent der legendären Odenwaldschule, wurde Journalist, floh vor den Nazis nach England, war interniert in Kanada, spionierte im Auftrag der Kommunisten, ließ sich im ostdeutschen Staat nieder, bewegte sich in Künstlerkreisen, wurde verehrt und geschasst und versackte schließlich in seiner Einsamkeit, starb verlassen, verstummt mit 81 Jahren. Ein Misanthrop sein Leben lang, ein Depressiver – und im nächsten Moment der Lebemann, der mit einer seiner vier Ehefrauen – stets waren sie 30 Jahre jünger als er –, der Brecht-Schauspielerin und –Sängerin Gisela May, ein schillerndes Leben in der DDR führte.

Und doch, wie Barbara Honigmann schreibt, war dieser Georg ein "Zwischen-allen Stühlen-Sitzender": "Als Jude ohne Bekenntnis, aber das Judesein war ihm ins Gesicht geschrieben. Als Deutscher bekannte er sich (...), aber für die Deutschen war ein Jude. Für die Genossen war er zu bürgerlich (...) Für die richtigen Bürger war er zu bohemiènhaft, er hatte ja nichts aufgebaut, angesammelt oder gar vermehrt, weder Titel noch Besitz, nicht einmal ein geordnetes Leben im einfachsten Sinne hatte er zustande gebracht..."

Der Versuch zu verstehen

"Georg" ist dabei auch der ernüchternde, ehrliche Versuch einer Tochter zu verstehen, wie sie wurde, was sie ist. Bei aller Distanz zu den verworrenen Wirklichkeiten des Vaters spürt Barbara Honigmann in sich das Erbe ihres Vaters, dessen "Charme und Verführungskraft" sie ebenso fasziniert wie irritiert. Die Charakterstärke, die Georg fehlte, reklamiert das erwachsene Kind für sich – was in dem Buch manchmal ein bisschen abgeklärt klingt, weil da von der sicheren Warte der Nachgeborenen herab geurteilt wird.

Natürlich bleibt sie seine Tochter, eine, die mit quälender Hassliebe von einem schreibt, dessen Wahrheit sie sucht, dessen Widersprüche nur zu einem klapprigen Existenz-Gerüst taugten, der sich immer, sei es im Exil oder dann in der DDR einrichtete, ohne nach den Beschädigungen seiner Persönlichkeit zu fragen. Immer weiter erzählen sollte "Pappi", weil die Tochter zum Kern seines Lebens vordringen wollte. Doch dann schrieb er ihr einmal, sicher ein wenig larmoyant, aber wohl aus dem Innersten heraus, dem meist verschwiegenen, unterdrückten, entwaffnend sorgend und liebend: "Richte, liebes Kind, Dein Leben heute so ein, dass Du nicht später sagen wirst, oh, hätte ich doch damals – wie es sich Dein armer Vater immer gesagt hat."

Barbara Honigmanns Prosaband "Georg" ist im Hanser-Verlag erschienen. Am 12. Februar feiert die heute in Straßburg lebende Schriftstellerin ihren 70. Geburtstag.

