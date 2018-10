Wie Barbara Baum zur Kostümbildnerin Fassbinders wurde

Auf der Suche nach dem richtigen Stoff

Die Arbeit für Fassbinder katapultierte Barbara Baum in die großen internationalen Produktionen. Und in die Arme der berühmtesten Schauspieler: "Der Jeremy Irons hat mich begrüßt, den ich ja nur von den Filmen her kannte, er ist mit offenen Armen auf mich zugekommen und hat gesagt: 'Ich bewundere Ihre Arbeit mit Fassbinder', hat mich in den Arm genommen und sich gefreut, dass ich die Kostüme mache."

In der Mitte der Ausstellung hat das Frankfurter Filmmuseum einen großen Zuschneidetisch gestellt, dort kann man Stoffproben von vielen der gezeigten Kostüme anfassen, zwischen die Finger nehmen, hautnah erleben. Barbara Baum spricht von Gänsehaut, die sie bei der Entdeckung bestimmter Stoffe verspürte: "Für mich war der Stoff das halbe Kostüm. Wir sind ja überall Stoffe suchen gegangen, waren ganz viel in England oder in Italien, und überall gab es tolle Stoffe – außer in Deutschland. Es war aufregend." Es war übrigens Hanna Schygulla, die Fassbinder Barbara Baum empfohlen hatte. Und wenn man die Kostüme von "Die Ehe der Maria Braun" oder "Lili Marleen" sieht, dann begreift man diese Empfehlung augenblicklich: In Baums Kostümen sieht Hanna Schygulla immer wie eine Göttin aus.

Baum hat für die besten Regisseure und berühmtesten Schauspieler gearbeitet. Aber die von der Frankfurter Ausstellung demonstrierte Bewunderung nimmt die Bühnenbildnerin dann doch mit einer gewissen Verblüffung zur Kenntnis: "Der Armin Müller-Stahl hat immer gesagt: 'Meine kleene Große.' Und hat mich überall angepriesen: 'Die kann was'. Das war lustig: Die anderen haben immer behauptet, dass ich gut bin. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es so machen musste".