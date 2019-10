Banksy bietet im Londoner "Pop Up-Store" kugelsichere Weste an

Über seine Anwälte teilte Banksy mit, der Grund für die Laden-Eröffnung in der Church Street sei das "denkbar unpoetischste" Motiv, Kunst anzufertigen, nämlich ein Rechtsstreit. Eine Grußkarten-Firma prozessiert demnach mit ihm über seine Urheberrechte. Diese Firma verwende ohne Autorisierung seinen Namen, um an gefälschten Merchandising-Artikeln zu verdienen. Er vermute, so Banksy, dieser Hersteller spekuliere darauf, dass er sich in keinem Gerichtssaal werde blicken lassen. Der Rechtsvertreter des Künstlers erklärte, es sei in der Tat eine lächerliche, aber schwierige Materie. Da Banksy selbst keinerlei Merchandising-Artikel herstelle und vertreibe und obendrein anonym bleibe, also seine Markenrechte nicht ausübe, fielen diese nach britischer Rechtslage dem zu, der sie nutze. Der "Shop" ist demnach also als Protest gegen die Vermarktung zu verstehen.