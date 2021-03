Banksy bemalt Zuchthaus Reading mit Oscar-Wilde-Wandbild

Womöglich wollte der Streetart-Künstler Banksy in diesem Fall nicht nur den berühmtesten Dandy aller Zeiten und das Justizopfer Oscar Wilde ehren, sondern sich auch in eine kommunalpolitische Debatte einmischen. Dort, wo der homosexuelle Wilde von November 1895 bis Mai 1897 wegen "Unzucht" einsaß und gebrochen wurde, dort, wo er seine aufwühlende "Ballade vom Zuchthaus Reading" und einen Brief an seinen Ex-Geliebten Lord Alfred Douglas zu Papier brachte, will der Stadtrat von Reading möglichst ein Gelände für Künstler einrichten. Seit 2013 steht das frühere Gefängnis leer, seit zwei Jahren will es die Regierung als Immobilie vermarkten.

Bettlaken und Schreibmaschine

Am 1. März wurde an einer Außenwand des Gebäudes ein Bild entdeckt, worauf sich ein Häftling an einem Bettlaken abseilt. Zwar trägt er nicht die Gesichtszüge von Oscar Wilde, das Leinentuch, an dem er hängt, geht jedoch in eine Papierbahn über, die in einer altmodischen Schreibmaschine verschwindet. Das wird allgemein als Verweis auf Oscar Wilde gewertet, dessen unfreiwilliger Aufenthalt diesen Ort so geschichtsträchtig machte. Inzwischen hat Banksy mit einem "Bekenner-Video" unter dem Titel "Great Escape" bestätigt, der Urheber des Wandbildes zu sein. In dem Clip ist zu sehen, wie der bis heute anonyme Künstler im Schutz der Dunkelheit das Bild malt. Übrigens würdigt Banksy darin den Fernsehmaler Bob Ross, der auch 25 Jahre nach seinem Tod von seinen Fans noch inbrünstig verehrt wird und dessen markante, baritonale Stimme aus dem Off zu hören ist. Was für eine herrliche Satire: Die Bilder suggerieren eine Nacht-und-Nebel-Aktion, der Ton kommt denkbar bieder und betulich rüber, als ob sich ein Einbrecher mit ZEN-Aufnahmen beruhigt.