Banksy bekennt sich mit Instagram-Video zu Werken in der Ukraine

Banksy bleibt ein Phantom. Daran ändert auch ein Video nichts, das der mysteriöse britische Streetart-Künstler am Donnerstagabend veröffentlichte und in dem er beim Sprühen mehrerer Kunstwerke in der Ukraine zu sehen ist. Bis auf die Hände und den verhüllten Oberkörper ist von dem aus Bristol stammenden Künstler nichts zu erkennen. Das Instagram-Video erhielt bis Freitagvormittag bereits knapp eine Million Likes.

Die großteils an Häuserwände gesprühten Bilder waren zum Teil schon vor Tagen entdeckt worden. Fotos davon hatten in sozialen Medien die Runde gemacht und für Begeisterung in dem kriegsgebeutelten Land gesorgt. Der Künstler selbst hatte sich zunächst per Instagram, dem einzigen Kanal, über den er mit der Öffentlichkeit kommuniziert, nur zu einem der Bilder bekannt. Seine PR-Agentur bestätigte später, dass auch die anderen Werke von ihm seien.

Video zeigt Banksy bei der Arbeit

Das Video ist eine Art "Making-of", in dem Banksy beim Ausschneiden von Schablonen und beim Sprühen zu sehen ist. Anschließend werden die meist in Schwarz und Weiß gehaltenen Werke gezeigt: etwa ein alter Mann mit langem Bart, der in dem Ort Horenka in einer Badewanne sitzt und sich den Rücken mit einer großen Bürste schrubbt. Das Bild ist auf die geflieste Badezimmerwand eines Hauses aufgesprüht, in dessen Fassade eine riesige Lücke klafft. Ein weiteres Werk zeigt eine Frau, die scheinbar auf einem Stuhl steht, der an der Fassade eines ausgebrannten Hauses steht. Sie trägt Lockenwickler, eine Gasmaske, einen Morgenmantel sowie in der Hand einen Feuerlöscher.