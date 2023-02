Band Russkaja löst sich wegen Ukraine-Kriegs auf

Die populäre österreichische Band Russkaja hat sich vor dem Hintergrund des fortlaufenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aufgelöst. Die Gruppe, die ab 2005 ihren Erfolg auf einem Stil aus Ska-Punk-Musik auf der Grundlage sowjetischer Motive begründet hatte, gab den Schritt am Samstag im Online-Netzwerk Facebook bekannt.

Ende von Russkaja auf Facebook bekanntgegeben

"Wir sehen, dass dieser Krieg nicht mehr so schnell aufhört und auch wenn er das tut, ist das Sowjet-Image für immer beschädigt und tabuisiert", schrieben Russkaja auf ihrer Facebook-Seite. Die Band, die unter anderem aus einem russischen und einem ukrainischen Musiker besteht, erklärte, der "wütende Krieg in der Ukraine, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat", mache es ihr unmöglich, mit einem "Image und Style" weiterzumachen, die sich "auf satirische Art und Weise der Sowjet-Thematik und -Sprache bedienen".