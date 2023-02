Auslaufmodell: "Cracker Island" - das achte Album der Gorillaz

Glaubt man Karl Valentin, mag zwar die Zukunft auch schon mal besser gewesen sein. Aber das Prinzip Futurismus übt immer noch ungeheure Faszination aus. Und ein Blick auf die virtuelle Band Gorillaz wirkte jahrzehntelang wie eine höchst moderne Perspektive. Ja, warum noch wirkliche Menschen auf die Bühne stellen, wenn es auch ulkige Avatare sein können, die von Geisterhand gelenkt in deinem Sinne agieren? Abba haben das Prinzip mit den projizierten, ewig jungen Stellvertretern erst letztes Jahr in London erfolgreich auf die Bühne gebracht, aber die Gorillaz waren eben früher dran.

Modern, weil tanzbar

Wenn hier die berühmte, australische Band "Tame Impala" zusammen mit Gorillaz-Mastermind Damon Albarn musiziert, dann mutet das auch immer noch sehr modern, weil tanzbar an. Und überhaupt haben wieder viele Gaststars auf dem Album Platz gefunden, die die Idee reizvoll fanden, mal in einer virtuellen Band zu singen.

Stevie Nicks von Fleetwood Mac tritt kurz als Albarns Duett-Partnerin auf, ebenso I'm-a-Loser-Baby Beck als Teil einer getragenen Piano-Ballade. Das sind allerdings zeitlose Songs, denn sie hätten genauso auch schon vor zwanzig Jahren erscheinen können. Moderner wird es dann naturgemäß, wenn der wesentlich jüngere Funk-Bassist und Produzent Thundercat beteiligt ist, wie auf dem Titelstück "Cracker Island".

Verträumt, melancholisch, selbstreflexiv

Aber regelrechte Hits wie der Gorillaz-Klassiker "Clint Eastwood" finden sich auf dem Album nicht. Über weite Strecken klingt "Cracker Island" wie ein Damon-Albarn-Solo-Album: Oft verträumt, melancholisch, selbstreflexiv. Wenn man die musikalische Vita des Briten anschaut, dann weiß man auch, dass seine Liebe schon lange nicht mehr der Rockmusik gehört, sondern der Musik aus Afrika, wo er viel Zeit verbringt und mit dortigen Künstlern zusammenarbeitet. Aber davon ist auf dem neuen Gorillaz-Album fast nichts zu hören.

Als Soundtrack für einen Animationsfilm geplant

Die Songs auf "Cracker Island" sind alle schon seit einem halben Jahr fertig gewesen. Eigentlich sollten sie Teil eines Animations-Spielfilms sein, in dem die virtuellen Gorillaz die Stars gewesen wären. Aber die Produktionsfirma Netflix, die momentan finanziell in Schwierigkeiten steckt, hat das Projekt kürzlich endgültig beerdigt. So kam es zur relativ schnellen Veröffentlichung des Albums. Und tatsächlich wirken viele Songs hier eher wie Beiwerk, wie Soundtrack-Melodien.

Zukunft als Live-Band

Und so gehen die Gorillaz immer mehr in ihrer Funktion als Live-Band auf. Erst 2022 war die achtköpfige Band um Damon Albarn auf großer Welttournee, bald soll diese fortgesetzt werden. Vielleicht ist das dann auch die eigentliche Zukunft des Projekts, während man die vier Zeichentrick-Figuren allmählich in den Ruhestand verabschieden kann.