Bamberger Symphoniker feiern 75-jähriges Jubiläum

Ihre Wurzeln haben die Bamberger Symphoniker im berühmten Prager Ständetheater. Dort wo bereits Wolfgang Amadeus Mozart seinen Don Giovanni uraufführte. Nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs trafen sich rund 30 Musiker des Orchesters in Bamberg und begannen in der wenig zerstörten Stadt einen Neustart. Zunächst nannten sie sich "Tonkünstlerorchester", später gaben sie sich den Namen Bamberger Symphoniker. In diesem Jahr feiern sie ihr 75-Jähriges Bestehen und spielen dazu ein Jubiläumskonzert.

Klang macht Orchester so besonders

Jakob Hrusa ist seit 2016 Chefdirigent der Bamberger Symphoniker. Das Orchester ist berühmt für einen warmen, besonderen Klang. Manche sprechen gerne vom "Böhmischen Klang". Der Chefdirigent Jakub Hrusa findet nur schwer Worte für den besonderen Klang seines Orchesters. Mit der Musik sei es wie mit einem Menschen, den man sehr liebt. Man kann sie eher fühlen, als analysieren.

"Besser schweigen und genießen, wie toll es ist. Das ist besser, als es zu beschreiben." Jakub Hrusa, Chefdirigent der Bamberger Symphoniker

Chefdirigent konnte aus Tschechien nicht ausreisen

Zum Jubiläumskonzert fehlt der Chefdirigent, weil er aufgrund seiner Quarantäne nicht aus Tschechien ausreisen kann. Die Symphoniker haben aber den Ehrendirigenten Christoph Eschenbach gewinnen können, der in den vergangenen 40 Jahren immer wieder Konzerte mit dem Orchester gegeben hat.

"Es ist schade, dass Jakub Hrusa nicht dabei sein kann. Aber wir sind auch in der glücklichen Lage, dass Christoph Eschenbach kurzfristig einspringen konnte." Marcus Rudolf Axt, Intendant der Bamberger Symphoniker

Bamberger Symphoniker sind Kulturbotschafter

Seit 2003 sind die Bamberger Symphoniker Bayerische Staatsphilharmonie. Mit ihren Auftritten in der ganzen Welt sind sie Kulturbotschafter. Fast 7.500 Konzerte hat das Orchester in 75 Jahren gegeben. Dabei haben sie in 63 verschiedenen Ländern gespielt. Marcus Rudolf Axt findet es wichtig, dass die Bamberger Symphoniker zeigen, dass die Sprache der Musik universell ist und dass sie Grenzen überwindet.

Seit der Corona-Pandemie müssen die Bamberger Symphoniker ihren Kulturauftrag ganz anders erfüllen. Reisen nach Japan und Südamerika mussten abgesagt werden. Ohne Publikum hat sich die Musik von den Konzertsälen in die Online-Welt verlagert. Und so kann jeder morgen Abend von zuhause aus das Jubiläumskonzert miterleben. Um 20.15 Uhr bei BR Klassik im Radio, bei BR-alpha im Fernsehen und im Online-Stream.