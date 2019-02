Bamberger Literaturfestival startet mit Alice Schwarzer

Heute Abend startet das Bamberger Literaturfestival "Bamlit 19" mit einer Lesung der bekannten Feministin und Publizistin Alice Schwarzer. Im Kulturboden Hallstadt im Landkreis Bamberg wird sie aus ihrem jüngsten Buch "Meine algerische Familie" lesen.

"Das ist für Alice Schwarzer ein ganz persönliches Thema und das Buch ist wunderbar geschrieben. Aber ich freue mich auch auf Gregor Gysi. Mit seiner Biografie hat er uns ein Stück Zeitgeschichte nähergebracht." Asli Heinzel, Mitveranstalterin des Bamberger Literaturfestivals

Prominente und unbekannte Autoren bei Literaturfestival in Bamberg

Das Literaturfestival bietet die Möglichkeit, mit bekannten Autoren in Kontakt zu kommen. Auf dem Programm stehen beispielsweise Lesungen von Desirée Nick und Axel Hacke. Neben prominenten Autoren kommen auch weniger bekannte Schriftsteller nach Bamberg – wie Volker Kutscher, der die Krimivorlage für die Fernsehserie "Babylon Berlin" geschrieben hat oder Takis Würger, der einen Roman über die Nazi-Agentin Stella Goldschlag verfasst hat. Die Literaturkritik wirft ihm Vereinfachung vor und die Erben von Stella Goldschlag wollen rechtlich gegen die Veröffentlichung des Romans vorgehen.

"Ich habe das Buch an einem Wochenende gelesen und habe daraufhin dem Autor eine begeisterte E-Mail geschrieben. Beim Literaturfestival werde ich ihn auch darauf ansprechen, wie es ist, als ganz junger Autor einer so massiven ja Kritik ausgesetzt zu sein." Asli Heinzel, Mitveranstalterin des Bamberger Literaturfestivals

Lesungen für Kinder und Poetry Slam

Zum Programm gehören außerdem 43 kostenlose Kinderlesungen in Bamberg und Umgebung. Unter anderem kommt Ingo Siegner nach Bamberg. Er ist bekannt für die Kinderbücher wie "Der kleine Drache Kokosnus". Erstmals wird es im Zirkus Giovanni auch eine Lesung mit vier jungen Autoren geben und am 23. Februar werden fünf namhafte Slammer in einem Poetry Slam gegeneinander antreten. Das Bamberger Literaturfestival findet zum vierten Mal statt und dauert bis zum 24. Februar.