Bamberg: 25 Prozent weniger für die Kultur

Die Stadt Bamberg will mehr sparen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mehrheitlich beschlossen. In dem Eckpunkteplan zur Haushaltskonsolidierung stehen unter anderem Kürzungen im Kulturbereich. Dagegen hatten Kulturschaffende zuvor protestiert. Würden die Kürzungen beschlossen, seien Festivals und Arbeitsplätze in Gefahr, hieß es.

25 Prozent weniger für die Kultur in Bamberg

Von der Stadt subventionierte Einrichtungen wie das ETA-Hoffmann-Theater, die Musikschule oder die Stadtbücherei bekommen im nächsten Jahr 2,5 Prozent weniger Geld. Die allgemeine Kulturförderung wird um 25 Prozent gekürzt. Die Stadt will aber auch unter anderem bei den eigenen Personalkosten sparen und eine Anhebung verschiedener städtischer Gebühren prüfen.

40 Millionen Euro fehlen in der Bamberger Stadtkasse

Hintergrund für die Sparmaßnahmen ist ein Defizit von über 40 Millionen Euro in der Stadtkasse. Die Sparmaßnahmen seien kein "Wunschkonzert", sagte Finanzreferent Bertram Felix. Es sei eine Auflage der Regierung von Oberfranken, um den Haushalt für das nächste Jahr genehmigt zu bekommen. Voraussichtlich im Dezember wird der endgültige Haushalt beschlossen.