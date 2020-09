Warum baltische Filmemacher*innen so viel zu erzählen haben

Diese estnisch-lettische Produktion eröffnet am Donnerstag Abend die Baltischen Filmtage im Münchner Gasteig. Die Akten zum Fall Imants Lešinskis, die sowohl den russischen KGB als auch den amerikanischen Geheimdienst beschäftigt haben dürften, sind bis heute nicht zugänglich. Deshalb beruht die Doku vor allem auf den persönlichen Erinnerungen der Tochter. Kilmi ist überzeugt, dass die Geschichte über die Sowjet-Herrschaft aktueller ist denn je. "Wenn man den – sagen wir: 'modernen Propaganda-Krieg' verfolgt, all die Fake News, die von Russland verbreitet werden – ist das ein Kalter Krieg mit neuen Waffen."

"Wir durften viele Geschichten einfach nicht erzählen"

Der Dokumentarfilm ist Teil der allmählichen Aufarbeitung einer sowjetischen Vergangenheit, die Lettland, Estland und Litauen bis heute prägt. Die Last ist aber zugleich treibende Kraft für junge Filmschaffende in den baltischen Staaten. Laila Dambekalna vom lettischen Kulturverein "Namejs" erklärt es so: "In der Sowjetzeit durften wir viele Themen und viele Geschichten nicht erzählen. Und nach der Unabhängigkeit natürlich funktionieren diese Filme als Verarbeitung vieler Themen."

Unter dem diesjährigen Motto "Mut" erzählen die baltischen Filmemacher bei den Baltischen Filmtagen vor allem von Menschen, die entgegen aller Widerstände und politischen Schwierigkeiten ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Herausgekommen sind auch einige Filme, die eine fiktionale und eine dokumentarische Erzählweise miteinander kombinieren.

Mutige Figuren, mutige FilmemacherInnen

Die Doku "Heim ins Traumland" (Litauen 2019) erzählt von US-Litauern, die in den 60er-Jahren mutig in ihre sowjetisch besetzte Heimat zurückkehren und dort ein völlig anderes Land vorfinden. Aber die Sowjet-Vergangenheit ist längst nicht das einzige Thema, das die baltische Filmszene umtreibt. "Mērijas Reise" etwa, ein dokumentarisches Drama aus Lettland, erzählt von der jungen Lettin Mērija in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ohne den Mut dieser Frau wären die lettischen Museen heute halb leer. Sie schafft es, die von den Nazis entwendeten Kulturschätze Lettlands wieder ins Land zurückzuholen.

Im Dokumentarfilm "Wonderful Losers. A Different World", der in Cannes als bester fremdsprachiger Film und bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde, wirft ein Filmemacher erstmals seit über 40 Jahren einen Blick hinter die Kulissen des Giro d'Italia. Der preisgekrönte Regisseur Arūnas Matelis verfolgte den Wettkampf sieben Jahre lang und enthüllt die unsichtbare Welt aus der Sicht des Ärzteteams – und damit auch die Gruppe der vermeintlichen Loser – die Schlusslichter des Fahrertross'.