Ballett-Chef Yuki Mori verlässt Theater Regensburg

Am 10. November wird im Regensburger Velodrom abermals die Aids-Benefiz-Tanzgala stattfinden. So, wie es aussieht, zum letzten Mal unter der künstlerischen Leitung von Yuki Mori. "Auf eigenen Wunsch", so die Formulierung in der Pressemitteilung des Theaters, wird der Choreograph die Stadt verlassen und sich "aus privaten und familiären Gründen" in seiner Heimat neuen Aufgaben widmen. Mori wurde 1978 in Kobe geboren, einer Großstadt in der Nähe von Osaka im Süden Japans. Intendant Jens Neundorff von Enzberg bedauerte "diesen Verlust für das Theater" und dankte seinem Tanzchef "für eine sehr intensive und erfolgreiche gemeinsame Zeit". Für die Arbeit "The House", einem "Tanzkrimi", war Mori 2016 neben zwei anderen Kollegen für den "Faust"-Preis des Deutschen Bühnenvereins nominiert worden.

Er "machte Eindruck" mit Shakespeare

Ende Oktober wird "Der Tod und das Mädchen" in der Choreographie von Mori in Regensburg herauskommen. Zu seinen maßgeblichen Arbeiten gehörten der Abend "Ich, Wagner. Sehnsucht!", die Tanzoper "Les enfants terrible" vom Minimal-Music-Komponisten Philipp Glass, sowie ein Werk über "Bacon" innerhalb des mehrteiligen Abends "Bilder. Rausch: Klimt.Bacon". Auch mit dem Tanzabend "Shakespeares Dreams" konnte Yuki Mori das Publikum überzeugen. Das Fachblatt "Deutsche Bühne" schrieb damals: "Nach der überzeugenden Premiere im Regensburger Velodrom, bei der sich das zehnköpfige Ballettensemble in Topform und ausgesprochen engagiert präsentierte, lautet die Antwort auf obige Frage: In Glücksfällen wie diesem ergibt sich ein stimmiger, keine Sekunde langweiliger Cocktail aus Shakespeare-Konzentrat – also ein Tanzabend, der Eindruck macht. Und das, obwohl kein leicht oder eindeutig zu verstehender bzw. bestimmten Geschichten zuzuordnender Stoff geboten wird." Moris Arbeiten waren auch am Nationaltheater Mannheim zu sehen, wo der dortige Ballettchef Stephan Thoss volles Vertrauen in seinen Schüler Mori hatte. Der durfte im März dieses Jahres als Gast einen "Carmen"-Abend choreographieren, die wichtigste Tanzproduktion in der laufenden Mannheimer Saison.

