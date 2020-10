Schluss mit Drill und Druck: Ballettausbildung wird reformiert

Wahre Horror-Geschichten aus dem Ballett-Saal machten in den letzten Jahren die Runde. Vor allem die Ausbildungsmethoden an der Wiener Ballett-Akademie und in Berlin machten Schlagzeilen. Von "Tanzen als Qual" war im vergangenen Dezember die Rede ("Süddeutsche Zeitung"), ein Untersuchungsbericht brachte in Wien systematische Demütigungen, Gewalt und ein "Totalversagen der Chefetage" an den Tag. Schülerinnen seien sogar in Brech- und Magersucht getrieben worden, Lehrer hätten sie zum Rauchen genötigt, damit sie schlank blieben. Auch in der deutschen Hauptstadt an der dortigen Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik soll es Fälle von Magersucht gegeben haben, sollen Gewalt und "Bodyshaming" an der Tagesordnung gewesen sein. Die Senatsverwaltung für Bildung hatte im Januar eine Aufklärungskommission und im Februar eine Clearingstelle eingerichtet, um den Vorwürfen der Kindeswohl-Gefährdung nachzugehen.

"Wertschätzender und respektvoller Umgang"

Auch bei der Bayerischen Ballett-Akademie in München sehen die Verantwortlichen eine "große Notwendigkeit einer zukunftsweisenden Reform der Tanzpädagogik". Der Präsident der Hochschule für Musik und Theater, Bernd Redmann, sprach bei einer Pressekonferenz am Montag offen davon, dass die bisherigen Ausbildungsmethoden sehr "ergebnis- und leistungsorientiert" gewesen seien und häufig mit "Druck, Drill und Härte" arbeiteten. Das soll sich nun ändern. In Workshops mit Schülerinnen und Schülern entstand ein neues Konzept.

Bernd Redmann: "Die internationale professionelle Tanzausbildung steht vor einem umfassenden Kulturwandel. Unsere Hochschule reflektiert diese Entwicklung seit mehreren Jahren sehr intensiv. Die Ergebnisse dieses breiten Reflexionsprozesses haben wir nun in einem ethisch-verbindlichen Konzept zusammengefasst. Das Konzept ist ein klares Bekenntnis für einen wertschätzenden und respektvollen Umgang zwischen allen Mitgliedern unserer Ballett-Akademie, immer ausgehend von unseren jungen Tänzerinnen und Tänzern. Ich freue mich, dass wir heute diesen großen Schritt der Öffentlichkeit vorstellen können."