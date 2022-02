Aufreibendes iranisches Drama: Die "Ballade von der weißen Kuh"

Mit oft stillen, eindrücklichen Bildern erzählt das Regieduo Behtash Sanaeeha und Maryam Moghadam diese Geschichte, Dialoge haben in diesem Film keine große Bedeutung. Die große Leistung dieses Films ist es, einen Eindruck vom Alltag in Teheran zu vermitteln. Als Zuschauer hat man bald das Gefühl in dieser Stadt, in dieser Gesellschaft angekommen zu sein.

Das Drama, das sich entwickelt, wirkt nicht zu konstruiert oder aufgesetzt, sondern fügt sich in das Leben ein, ist unaufgeregt und trotzdem durch eine innere Unruhe aufgeladen. Die entlädt sich vor allem in den Szenen, die in den westlichen Medien gerne als jene hervorgehoben werden, die Tabus brechen. Für islamische Verhältnisse grenzen sie wohl an Pornografie. Etwa wenn Mina das Kopftuch abnimmt und zu dem reuegeplagten Richter ins Schlafzimmer geht, der ihren Mann zu Unrecht zu Tode verurteilt hat.

Komplexität statt Klischees

Das Drama "Die Ballade der weißen Kuh" auf solche Bilder zu reduzieren, hieße den Film im Sinne des westlichen Blicks als Opfergeschichte zu bagatellisieren, die den Klischees entspricht. Natürlich unterdrückt das Regime in Iran die Menschen, verbreitet mit Repressionen und auch struktureller Gewalt Angst und Schrecken, beschneidet Freiheit brutal.

Aber Behtash Sanaeeha und Maryam Moghadam lassen den Menschen in ihrem Film ein Leben darüber hinaus. Sie instrumentalisieren sie nicht im Sinne des möglichen Widerstandes oder der empfundenen Ausweglosigkeit. Vielmehr erforschen sie komplexe Zusammenhänge gesellschaftlicher und individueller Erfahrungen – und das eben mit assoziativen Bildern, die sowohl eine allegorische Kraft entwickeln als auch visuell deutlich machen, wie beschränkt die Verhältnisse sind. Bildlich gesprochen: Wie eng der Rahmen der Freiheit in einem zynischen System gesteckt wird. Großes Kino!