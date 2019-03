Vornehm, zurückhaltend, einfühlsam

Auch Rainer Holzapfel, der am Eggenfeldener Theater an der Rott Regie und Ausstattung für den "Ball im Savoy" aus dem Jahr 1932 übernommen hatte, lässt Paul Abraham auftreten: Armin Stockerer spielt ihn als freundlichen, aber melancholischen Herrn, der im unscheinbaren grauen Anzug versucht, sich unter all den Nervenärzten und Krankenschwestern um ihn herum irgendwie zurechtzufinden. Versonnen sitzt er an einem zerbrochenen Flügel und spielt für das Personal der Nervenklinik alte Melodien, die einst Schlager waren: Ein trauriges, ein ergreifendes Bild. Für den "Ball im Savoy" gibt Abraham die Regie-Anweisungen: Vornehm, zurückhaltend, einfühlsam. Großartig und mitreißend, was Rainer Holzapfel da an Deutschlands einzigem Landkreis-Theater auf die Beine gestellt hat: So unterhaltsam, so zeitgemäß und frech ist Operette auch an viel größeren Häusern selten zu erleben.