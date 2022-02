Bahnhofsmission hat sichere Betten für Frauen

Dunkelheit senkt sich über den Hauptbahnhof. Die meisten Menschen haben Feierabend und sind auf dem Weg nach Hause. Doch für diejenigen, die keine feste Wohnung haben, birgt jede Nacht draußen eine neue Gefahr. Nina Ramsberger und Stefan Dittrich wollen für diese Menschen da sein.

Als ehrenamtliche Mitarbeitende der Münchner Bahnhofsmission sind sie die ganze Nacht im Einsatz. Sie verteilen Brezen, Butterbrote und Heißgetränke an Bedürftige. Ab zehn Uhr Abends wird die Bahnhofsmission zu einem Schlafzimmer und einem Schutzraum für Frauen. Jede bekommt eine Isomatte, eine Bettdecke und ein Frotteetuch zum Unterlegen und kann in ruhe schlafen und sich ausruhen.

Zuflucht für Betroffene häuslicher Gewalt

Knapp 1.800 Übernachtungen waren es allein im vergangenen Jahr. Für diese Nacht haben sich zwei Frauen angemeldet. Nicht immer kommen sie von sich aus, sagt Stefan Dittrich: "Das ist in jeder Nacht anders, manchmal bringt die Polizei Frauen wegen häuslicher Gewalt zu uns. Die Schicksale greifen einen dann wirklich an."

In der Bahnhofsmission seien die Frauen sicher, Männer kommen nicht rein und es gibt einen Alarm. "Sie können sich hier sehr geborgen fühlen, und das sieht man ihnen auch an", sagt Dittrich. Bei Nina Ramsberger hat eine Mutter mit ihren drei Söhnen Zuflucht gefunden. Ein Notfall: Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen.

"Sie wollten zur Beerdigung vom kürzlich verstorbenen Vater nach Italien und sind psychisch ziemlich angeschlagen", sagt Ramsberger, "vor allem die Mutter". Den geplanten Zug haben sie verpasst, und jetzt haben sie kein Geld mehr für ein neues Ticket. Ohnehin wäre es für die Fahrt bereits zu spät.

Ein Ort, um zur Ruhe zu kommen

Die Familie braucht einen Schlafplatz, muss zur Ruhe kommen. Die Mutter kann kaum noch stehen. Das Problem: Für den Frauenschutzraum ist einer der Söhne bereits zu alt. Für solche Fälle verfügt die Bahnhofsmission über ein Vierbettzimmer in einer nahegelegenen Pension. "Wir haben es immer zur Verfügung, für Notfälle, um Frauen unterzubringen", so Nina Ramsberger. Wegen der Wandfarbe wird diese Bleibe auch "das Lavendel-Zimmer" genannt.

Nachts ist die Bahnhofsmission für viele Frauen mit oder ohne Kindern die einzige Anlaufstelle. Ein Ort, der die Nacht sicher macht - heute für zwei Frauen, die ein Bett im Schutzraum bekommen haben. Die gestrandete Familie reist am nächsten Morgen mit dem Zug weiter.