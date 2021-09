Badehosen-Foto von Macron: Gegen Pariser Galerie wird ermittelt

Zwei Wochen lang zeigten Pressefotografen in der Pariser Kunstgalerie Artschild unweit des Élysée-Palasts in der Rue du Faubourg Saint-Honoré Urlaubsbilder von französischen Präsidenten, darunter auch im vergangenen Jahr aufgenommene Schnappschüsse von Emmanuel Macron in Badehose auf einem Jetski. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen "Eingriffs in die Privatsphäre", nach französischen Presseberichten offenbar auf Drängen des Präsidentenpaares, obwohl der Élysée offiziell keinen Kommentar abgab. Der Vorfall sei "extrem selten", so die Beobachter, und habe wohl damit zu tun, dass die Bilder in Schaufenstern direkt gegenüber des Amtssitzes zu sehen waren.

"Fast eine Kennedy-Aura"?

Neben Aufnahmen von Macron waren auch freizügige Urlaubsbilder seiner Amtsvorgänger Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und François Hollande zu sehen. Fotograf Thibaut Daliphard soll morgen an seinem Wohnort Var von der Polizei vernommen werden. Er zeigte sich gegenüber afp sehr überrascht, zumal die meisten Fotos veröffentlicht worden seien, ohne dass es jemandem gestört habe. Die Ausstellung habe lediglich den Beruf der "Paparazzi" vorstellen wollen und sei "in keiner Weise" als Provokation gemeint gewesen. Im Übrigen gebe es in Frankreich eine "Tradition", dass sich Präsidenten im Urlaub fotografieren ließen, etwa Georges Pompidou in Fort Brégançon, aber auch Valéry Giscard d´Estaing. Und Macron könne doch stolz sein auf die Bilder: "Das Foto auf dem Jetski zeigt einen jungen, dynamischen Präsidenten, fast mit einer Kennedy-Aura, daher sehe ich nicht, warum das Bild abträglich sein sollte."

Allerdings hatte Daliphad schon mal Ärger mit der Polizei: Im August 2017 wurde er festgenommen, weil er angeblich unerlaubte Aufnahmen des Präsidentenpaares bei einem Besuch in Marseille machen wollte. Allerdings blieb es beim Verdacht: Der Staatsanwalt sah keine Indizien für eine Straftat.

"Ich wollte kein Aufsehen erregen"

Galerist Daniel Delamare wurde zweieinhalb Stunden verhört und sagte, er sei "überrascht" gewesen vom Besuch der Ermittler und habe die Bilder sofort entfernt, nachdem er erfahren habe, dass sie dem Präsidentenpaar ein Dorn im Auge seien: "Ich habe die Ausstellung zwei Jahre lang vorbereitet", so Delamare gegenüber "Le Point": "Ich habe während der Pandemie ein soziales Netzwerk von Künstlern geschaffen und Artschild eingerichtet, um ihnen Sichtbarkeit zu geben, während die Galerien geschlossen waren. Ich hatte vorsorglich allen Teilnehmern mitgeteilt, dass ich keine problematischen Arbeiten ausstellen werde, die Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sein könnten. Dies war bei dem Foto des Präsidenten im Badeanzug wie bei den anderen der Fall. Ich wollte kein Aufsehen erregen oder Kontroversen auslösen. Ich bin kein Provokateur. Ich bin ein umgänglicher Mensch."

Delamare verwies darauf, dass Präsidentengattin Brigitte Macron bereits Gast bei einer seiner Vernissagen war, im Übrigen habe er die Macrons auch zur jetzt umstrittenen Ausstellung persönlich eingeladen und sei mit deren Politik einverstanden. Er vermute, es seien ihre Berater, die das Strafverfahren eingeleitet hätten.