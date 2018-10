Was "Bad Times at the El Royale" richtig macht – und was nicht

Auf der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien liegt das "Cal Neva Resort", ein Hotel und Casino, das seit der Gründung geheimnisvolle Geschichten produziert: Frank Sinatra etwa war von dem Etablissement derart begeistert, dass er es kurzerhand kaufte. Nun hat das Hotel einen anderen Kunstschaffenden begeistert: Regisseur Drew Goddard, der in seinem neuen Film "Bad Times at the El Royale" mit dem Mythos dieses Hotels spielt.

Was für ein magischer Ort, dieses Hotel El Royale mit prächtiger Eingangshalle, einer Bar mit edlen Whiskey-Flaschen, mit Kuchenvitrinen, die sich drehen, und einer Bühne vor glitzernden Kronleuchtern. Dieses Hotel, das verrät die Einrichtung in jedem Detail, muss einmal ein schillernder Ort gewesen sein, die Kulisse für betörende Abende und aufregende Gäste. Doch jetzt, Ende der Sechziger, ist dieses Haus mehr Zeugnis seines alten Zaubers als selbst noch zauberhaft. Unterschlupf suchen hier die Schwachen und Verirrten der Gesellschaft und so ist auch nur noch ein Angestellter übrig: Miles. Barmann, Page und Portier in einer Person.

Voyeurismus im Hotel

Vier Gäste nimmt Miles an diesem Abend in Empfang: Eine Frau mit Sonnenbrille, die statt ihres Namens ein "Fuck You" auf der Gästeliste hinterlässt; Darlene Sweet, eine herzliche Sängerin auf der Durchreise zum nächsten Auftritt; einen Priester, Daniel Flynn; und einen Agenten, der sich nicht als solcher vorstellt – schließlich ist das Hotel selbst Ziel seiner Ermittlungen. Doch das verbindet diese bunte Gruppe ohnehin: Keiner ist das, was er zu sein vorgibt – sie alle führt ein Geheimnis an diesen Ort. Das größte Geheimnis birgt jedoch das Hotel selbst: In jedem Zimmer hängt ein Einwegspiegel – was in den Zimmern passiert, ist auf der anderen Seite des Spiegels gut sichtbar. In Steckdosen, Telefonen, Lichtschaltern sind zudem Wanzen versteckt und hinter den Zimmern, hinter den Spiegeln liegt ein Flur. Wer von ihm weiß, genießt freie Sicht auf das Innenleben jedes Raumes. Diese Aufgabe ist aktuell Miles vorbehalten und er folgt ihr gewissenhaft – auch an diesem Tag, bis er vor Darlene Sweet steht und gebannt ist von der Sängerin, die gerade ihr Metronom angeworfen und zu singen begonnen hat.

Und nicht nur Miles gönnt sich einen voyeuristischen Blick in jeden Raum, auch der Film zoomt zunächst in das Leben jeder einzelnen Figur, bevor er deren Geschichten am Ende zusammenführt. Er Erzählt etwa von den Demütigungen der Sängerin, die mittlerweile an eitle Männer gewöhnt ist, die an ihrer Stimme verdienen; er erzählt von dem Priester, eigentlich ein Krimineller – eingesperrt für einen Überfall und das jahrelang, obwohl er Tag für Tag zerstreuter wurde und ihm bei der Entlassung nur noch ein paar Tage zu leben bleiben. Und er erzählt von dem immer wieder blutigen Zusammentreffen der Figuren, die bald erkennen, dass jeder von ihnen etwas geheim hält.