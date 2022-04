Bad Kötzting gibt grünes Licht für Pfingstritt

Lange haben die Bürger von Bad Kötzting auf diese Nachricht warten müssen: 2022 gibt es wieder einen Pfingstritt. Bürgermeister Markus Hofmann hat die Planungen dazu am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Im Juni soll wieder so gefeiert werden, wie vor der Corona-Pandemie, erklärte das Stadtoberhaupt. Nach zwei Jahren Pause wird es am 6. Juni wieder einen großen, traditionellen Pfingstritt mit rund 900 Reitern und mehreren Tausend Zuschauern geben.

Pfingstfest mit Bierzelt und Festwiese

Auch das mehrtägige Pfingstfest samt Bierzelt und Festwiese wird es geben. Festwirt Matthias Strauß hat lange auf diesen Moment hin gefiebert. Auch wenn die Organisation des Festes in den vergangenen Monaten nicht leicht war. "Es gab keinerlei Planungssicherheit. Bis vor wenigen Wochen wussten wir noch gar nicht, ob das Pfingstfest überhaupt stattfinden kann", berichtet der Festwirt. Eine kleine Änderung wird es aber dennoch geben. Aufgrund des Ukraine-Krieges soll es laut Markus Hofmann kein Feuerwerk geben. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Vorstellung des neuen Pfingstbrautpaares

Bürgermeister Markus Hofmann musste vor wenigen Wochen einen neuen Pfingstbräutigam suchen, da der auserwählte Kandidat abgesagt hat. Dieser wäre eigentlich 2020 schon Bräutigam geworden, doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Pfingstfeierlichkeiten abgesagt werden. Mittlerweile haben sich die persönlichen Lebensverhältnisse des jungen Mannes verändert und es musste ein neuer Kandidat gefunden werden. Am kommenden Palmsonntag nun wird das neue Pfingstbrautpaar der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt. Bis dahin bleiben die auserwählten Personen ein gut gehütetes Geheimnis.

Tradition seit 1412

Jedes Jahr am Pfingstmontag treffen sich gut 900 Reiter in Bad Kötzting, um mit ihren geschmückten Pferden betend in den benachbarten Ort Steinbühl zu reiten. Somit wird ein Gelübde aus dem Jahre 1412 stetig erneuert. Einer Legende nach, wollte ein Pfarrer einem Sterbenden die Sakramente in das sieben Kilometer entfernte Dorf Steinbühl bringen. Da aber Räuber am Wege lauerten, wurde der Geistliche von mutigen Burschen aus Bad Kötzting begleitet und beschützt. Bei ihrer Rückkehr schworen sie sich damals, den Ritt jedes Jahr zu wiederholen.