Bachwoche in Ansbach - "Konzerte mit mehreren Instrumenten"

Zum ersten Mal seit langem gibt es auf der Ansbacher Bachwoche 2019 wieder ein eigenes Festspielensemble. Die Bachwoche beginnt am Freitag (26.07.) in der Ansbacher Karlshalle mit einer Einführung in das Programm und geht über zehn Tage. 20.000 Besucher werden erwartet.

Auf dem Programm stehen 40 Konzerte

Insgesamt erwarten die Besucher bis zum 4. August rund 40 Konzerte an zahlreichen Spielorten in und um die Residenzstadt. Den Auftakt macht der Eröffnungsgottesdienst in der Ansbacher Johanniskirche. Zu hören sein wird ein Werk, in dem Bach so viele verschiedene Instrumente verwendet wie in keinem anderen, nämlich "Der zufriedengestellte Äolus" BWV 205.

"Musik zum Anfassen" für Kinder und Jugendliche

Ein besonderes Angebot sind die Kinder- und Jugendworkshops. Unter dem Motto "Musik zum Anfassen" sollen Kinder und Jugendliche spielerisch und auf künstlerische Weise an klassische Musik herangeführt werden. Das ausführliche Programm gibt es im Internet unter www.bachwoche.de.