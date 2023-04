Bachs Johannes-Passion: Herausfordernd und umwerfend

Leipzig im Frühjahr 1724. Ostern steht an. Und Bach muss liefern. Seit einem knappen Jahr ist er jetzt in der Stadt, Thomaskantor, in Diensten der Kirche. Die ersten Monate sind wahnsinnig voll. Jede Woche eine Kantate, 30 im Jahr, nie war Bach fleißiger als in seiner Leipziger Anfangszeit. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er nicht die erste Wahl war. "Da man keinen von den Besten bekommen kann, so bleibt nichts anderes übrig, als sich an einen Mittleren zu wenden", notiert ein Leipziger Ratsherr damals.

Bach unter Druck

Bach hat also was zu beweisen. Immerhin den lästigen Lateinunterricht schafft er sich vom Hals. Gehört auch zu seinen Pflichten. Bach zahlt extra einen Kollegen, damit der einspringt. Konzentration hat eben ihren Preis. Und die braucht Bach, Konzentration für das größte Werk, das er je geschrieben hat. Dirigent und Bach-Kenner Ton Koopman: "Er hatte die ganze Osterzeit Zeit, das vorzubereiten. Und das war richtig Arbeit. Auch für seinen Chor und seine Musiker. Er musste sogar extra Musiker finden, weil: ein doppeltes Orchester zu haben, einen doppelten Chor, das war eine große Aufgabe."

Über zwei Stunden dauert die Johannespassion. Besetzung nach damaligen Verhältnissen: Doppelrahmstufe. Ein Blockbuster noir, angetrieben von einem dunklen Puls. Der Stoff ist schließlich düster. Es geht hinein schwärzeste Kapitel der Christusgeschichte: Verhaftung, Verurteilung, Folter, Tod. "Ich finde, die Johannespassion ist viel aggressiver als die Matthäuspassion", sagt Ton Koopman, Cembalist und Dirigent, eine Koryphäe der Alten Musik, ein Mann, der weiß, wovon er spricht, "es war natürlich ein großes Event damals, Karfreitag, nichts zu tun, alles war zu, es gab nur einen großen Gottesdienst, vier Stunden, und jeder, der Musik liebte, ging natürlich dort hin, weil das war wirklich eine spezielle Sache, dass man eine so lange Passion aufgeführt hat."

Emotionale Wucht

Und eine mit so viel Wucht, so viel Mut zu Dissonanzen, so viel Drama. Vor allem in den Chorszenen, den Momenten, in denen sich das Volk einmischt, kreischt, hetzt, sich in einen wütenden, chromatischen Taumel hineinschreit. Koopman: "Bach ist wirklich der größte Komponist aller Zeiten. Er war imstande über all diese Emotionen zu schreiben, über Traurigkeit und Bosheit, das alles ist da. Bach bringt uns die menschlichen Emotionen so nahe, dass auch wer nicht glaubt, unter den Einfluss von Bach kommt. Eine große Erfahrung."

Das sah anno 1724 allerdings nicht jeder so. Die Johannespassion ist nicht der Riesenerfolg, den Bach sich gewünscht hätte. Zu herb, zu krass, zu sperrig. Der Thomaskantor geht deshalb nochmal ran. Baut um, schleift ab. Schraubt und frickelt über ein Vierteljahrhundert daran. Eigentlich bis er stirbt – und, was für eine Ironie, dass das Werk erstmal für Jahrzehnte vergessen wird.

Vielleicht auch deshalb, weil Bach es den Musikerinnen und Musikern nicht unbedingt leichtgemacht hat, meint Koopman: "Im Allgemeinen ist für einen Chor die Johannespassion schwerer zu singen als die Matthäuspassion." Für die Amsterdamer Barocksolisten allerdings eine machbare Herausforderung. Das Ensemble ist führend im Bereich der Alten Musik. 1979 hat es Koopmann gegründet. Man frickelt also schon deutlich länger als Bach an seiner Johannespassion.

Die Johannes-Passion wird am 7.4. in der Isarphilharmonie aufgeführt, also genau 299 Jahre nach der Uraufführung.