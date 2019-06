Germanistentexte? Müde Jury-Diskussionen

Anders beim zweiten Text: eine Geschichte voller Gespenster – abgründig und gleichzeitig voller Komik. Nur liest Sarah Wipauer über alles hinweg, was sie ihrem Text eingeschrieben hat. Die Jury schweigt dazu und konzentriert sich auf das Geschriebene – überhaupt waren die Kritiker überraschend zahm, überraschend wenig streitlustig an diesem Tag. Früher konnte ihre Lust doch anstecken, ihre Lust am Lesen und am Streiten – über die verschiedensten Assoziationen und Urteile, die jeder Text hervorruft. Von diesem aufregenden Kribbeln der Kritik war an diesem ersten Lesungstag nichts zu spüren. Stattdessen: müdes Anknüpfen an alte Debatten – Stichwort: Germanistentexte.

"Ich bin Germanist", sagt Juror Klaus Kastberger. "Der Text ist für mich und ich glaube nicht, dass es ein Germanistentext ist. Das ist immer das Schlimmste, das man sagen kann: 'das ist ein Text für Germanisten' Wir hocken in unseren Seminaren und zerbrechen uns die Köpfe und noch 100 Jahre später wissen wir nicht, was Kafka uns eigentlich sagen wollte."