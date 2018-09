Warum sich die Geschichte nicht wiederholt

Heute Abend feiert in der ARD die bisher teuerste deutsche Fernsehproduktion Premiere. Auf dem traditionellen dem "Tatort" vorbehaltenen Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr ist der Auftakt der 40 Millionen Euro teuren Serie "Babylon Berlin" zu sehen: ein Mammutprojekt, ein Sittenbild der späten zwanziger Jahre. Die Geschichte spielt 1929 in der deutschen Hauptstadt und basiert auf dem historischen Kriminalroman "Der nasse Fisch" von Volker Kutscher. Volker Kutscher hat rund um seinen aus Köln stammenden katholischen Kommissar Gereon Rath eine Reihe von sechs Romanen schon geschrieben, deren erster die Grundlage bildet für jene sechzehn Folgen, die nun in der ARD laufen. Knut Cordsen hat mit dem Bestseller-Autor über die preisgekrönte Verfilmung gesprochen.

Knut Cordsen: Was halten Sie als Schriftsteller eigentlich von der ja ziemlich steilen These, das serielle Erzählen habe dem Roman gewissermaßen den Rang abgelaufen, die Serie sei der neue Roman und die Literatur gerate ins Hintertreffen gegenüber dem Film?

Volker Kutscher: Das glaube ich tatsächlich nicht. Das serielle Erzählen ist eine schöne Ergänzung. Das Schöne ist ja, dass man auch mit dem Medium Film jetzt ein bisschen epischer werden kann. Das liegt natürlich auch daran, dass das Fernsehen sich verändert, dass diese Serien auch gerne binge-watching-mäßig geschaut werden, dass sie eben auch in Mediatheken abgerufen werden. Ich habe mir früher die "Sopranos" tatsächlich nicht im ZDF, wo sie ursprünglich liefen, angeschaut, sondern ich habe sie mir dann auf DVD besorgt, um einfach auch mal so drei, vier Folgen hintereinanderweg sehen zu können. Das sind Dinge, die können herkömmliche Serien nicht, die immer wieder letzten Endes in demselben Setting andere Geschichten erzählen. Das kann auch das Kino so in dem Sinne nicht. Da ist dann nach drei Stunden irgendwann auch Schluss, weil viel mehr kann man dann auch nicht aufnehmen. Und diese episch angelegte Serie, die kann das. Die kann wirklich auch langsam erzählen und sich Zeit nehmen für die Figuren und Situationen, und das ist ein großes Vergnügen. Nur es ist natürlich was anderes als Lesen. Für mich als Konsument, als Zuschauer, als Leser ist das nichts, was das Lesen verdrängt. Das ist eigentlich eine Ergänzung: eine Form des Erzählens, die wir in der Art und Weise bisher nicht hatten, die episches visuelles Erzählen ermöglicht.

Drei Regisseure haben Ihren Roman verfilmt und das Drehbuch geschrieben: Achim von Borries, Hendrik Handloegten und Tom Tykwer, der vor 20 Jahren seine Lola, die auf ihre Weise ja durchaus auch eine fesche Lola war, durch das Berlin der späten 90-er Jahre rennen ließ. Tom Tykwer sagt über die Serie "Babylon Berlin", dass sie Schmöker-Qualitäten habe, sehen Sie das auch so?

Ja, tatsächlich. Ich habe die Serie ja auch schon anschauen dürfen im Screening Room bei X-Filme und war da auch ziemlich geflasht, wie man heute sagt. Zumal die Serie in zwölf Stunden meinen fünfhundertseitigen Roman erzählt. Das heißt also, eine ganze Menge Dinge sind neu hinzugekommen. Dinge, die ich in meinem Roman nur angepiekst habe, die ich mit einem Begriff vielleicht nur belegt habe wie der Waffenschmuggel, der findet nun statt vor dem Hintergrund der Schwarzen Reichswehr. Das wird zum ganz eigenen Handlungsstrang inklusive Attentatsversuchen in der Fernsehserie usw. Also ich wurde auch überrascht tatsächlich mit Neuheiten, die so im Roman nicht drin sind, und das ist eine sehr schöne Erfahrung. Normalerweise machen Romanautoren bei einer Verfilmung eher die Erfahrung, dass da gekürzt und gestrafft und gerafft wird.