"Babylon Berlin"-Star Volker Bruch: Wirbel um Demo-Teilnahme

"Es war nicht ganz einfach, bis wir endlich in einem Zug drin waren, und dann war dort Superstimmung", so Volker Bruch über seine Teilnahme an den Demonstrationen gegen die Corona-Politik am vergangenen Sonntag in Berlin. Ein Großteil der Aufmärsche war im Vorhinein gerichtlich untersagt worden, mehrere tausend Teilnehmer zogen dann trotzdem durch die Stadt, es kam zu erheblichen Auseinandersetzungen mit der Polizei und zahlreichen Festnahmen. Über 500 Ermittlungsverfahren sind die Folge.

Er sei den ganzen Tag mit "ein paar Freunden" unterwegs gewesen, so Volker Bruch in einem knapp 45-minütigen Interview am Sonntagabend mit dem hoch umstrittenen Publizisten und Mediziner Paul Brandenburg unter dem Titel "Cancel Culture, Framing und Videos": "Ich wollte mir das mal angucken, weil ich noch nie auf einer Demo zu dem Thema war und wollte daher persönlich vor Ort sein." Bruch sprach von "Robocops", "Wannen" und Hubschraubern, die die Teilnahme an den Protestzügen erschwert hätten: "Dass mit so einer Aggression dagegen vorgegangen wird, das ist höchst problematisch."

"Wollte mal gucken, wer auf diesen Demos ist"

Auf die Frage, was er von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg halte, die geplante Großdemo wegen einer "unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" zu verbieten, sagte Bruch, er "habe das Gefühl, dass die Argumentationen relativ wenig mit einer Datenlage" zu tun hätten. Das habe auch die Fußball-Europameisterschaft gezeigt: "Ehrlich gesagt ist es für mich ein Rätsel, wie man das verbieten darf. Wir haben ja auch beim Christopher Street Day (CSD) gesehen, dass das machbar ist, und dass das auch gut tut. Man muss in der Demokratie die Möglichkeit haben, zu sagen, was man denkt. Es waren Zehntausende auf jeden Fall, es waren richtig viele Leute. Die Stimmung war auch toll. Ich wollte mal gucken, wer ist denn da auf diesen Demos. Das war querbeet durch alle Altersgruppen, zum größten Teil linksgeprägt." Es habe sich um Menschen gehandelt, die das Gefühl hätten, "es reicht".

"Natürlich, wenn Du Zehntausende von Menschen hast, musst Du ja charakterlich nicht alle toll finden, die dabei sind, da sind natürlich auch ein paar Idioten dabei", so der Schauspieler, der die Demo-Teilnahme gleichwohl als "ganz großen Gewinn für mich" einstufte und die Erwartung äußerte, im kommenden Herbst werde es "heftig".

"Habe mir die Sachen nicht mehr reingefahren"

Er persönlich habe sich immer als "links" eingeordnet, so Bruch, weshalb die Unterstellung mancher Zeitungen nach der "#allesdichtmachen"-Aktion vom April, er hege womöglich rechtes Gedankengut, für ihn die "schlimmste Beleidigung" gewesen sei. Er habe jedoch bald danach den "Flugmodus" eingeschaltet und die Kritik ignoriert, die im Übrigen ein "digitales Phänomen" gewesen sei: "Ich habe mir die Sachen tatsächlich nicht mehr so reingefahren. Mir hat das vor allem eines gezeigt: Wenn mir unterstellt wird, dass ich Nazi oder rechts oder was auch immer bin, dann glaube ich dieses Framing per se nicht mehr. Wenn so leichtfertig mit den Worten um sich geschmissen wird, dann sagt das über die Leute, die diese Beleidigungen in den Mund nehmen sehr viel mehr aus als über mich in dem Moment."

Zweierlei Maß bei Kundgebungen?

Der Landessprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, hatte gegenüber der "Welt" kurz nach der CSD-Demonstration vom 24. Juli mit vielen tausend Teilnehmern bereits befürchtet, dass von Kritikern der Corona-Maßnahmen Vorwürfe kommen würden, wonach nicht alle Kundgebungen rechtlich gleich behandelt würden: "Nach dem, was man am Wochenende auf Berlins Straßen beobachten konnte, ist es klar, dass der Vorwurf einer Bewertung mit zweierlei Maß erhoben wird. Das wird die Einsatzlage am kommende Wochenende ohne Frage beeinflussen und von unseren Einsatzkräften bei sämtlichen Maßnahmen ausführliche Kommunikation verlangen", so Jendro letzte Woche.

Er verwies damals jedoch auch darauf, dass sich beim CSD Zehntausende an Abstände und Maskenpflicht und die Grundlagen des demokratischen Zusammenlebens gehalten hätten: "Das unterscheidet den CSD von den bisherigen Demonstrationen, die sich gegen die Corona-Politik der Bundesrepublik gerichtet haben, fundamental."

"Babylon Berlin": Derzeit wird vierte Staffel gedreht

Der Berliner "Tagesspiegel" spricht in einem Kommentar nach den jüngsten Auftritten und Äußerungen Volker Bruchs von "fragwürdigen Allianzen" und kritisiert, dass sich der Schauspieler mit "Verschwörungsideologen" gemein macht. Das Querfront-Magazin "Compact", das vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft werde, habe auf Telegram mit einem gemeinsamen Bild von Volker Bruch und dem Verschwörungsideologen Anselm Lenz geworben.

Volker Bruch spielt in der weltweit erfolgreichen, opulent ausgestatteten TV-Serie "Babylon Berlin" über Waffen- und Drogenhandel, Attentate und Mordfälle in der kriselnden Weimarer Republik den Kriminalkommissar Gereon Rath und wurde dadurch ungemein populär. Derzeit wird in Königswinter am Rhein die vierte Staffel gedreht, die dortige Drachenburg dient als Kulisse. Im April war er wegen seiner Beteiligung an der regierungskritischen Satire-Aktion "#allesdichtmachen" in den Schlagzeilen. Er gehörte zu denen, die sich im Nachhinein nicht von der viel diskutierten Video-Aktion distanzierten und zog seinen Beitrag auch nicht zurück.