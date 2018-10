Babylon Berlin: Party in der Hauptstadt und Aderlass in München

In Berlin: Jazz - in München: Blasmusik und Volkssänger. Hier: Sekt – dort: Bier. Berlin, die drittgrößte Stadt der Welt: Sammelpunkt für die Avantgarde in Literatur, Malerei, Theater. München? Der geborene Münchner Lion Feuchtwanger beschreibt die Stadt in den Zwanziger Jahren in seinem Roman „Erfolg“ so:

"Früher hatte die schöne, behagliche Stadt die besten Köpfe des Reiches angezogen. Wie kam es, dass die jetzt fort waren, dass an ihrer Stelle alles, was faul und schlecht war im Reich und sich anderswo nicht halten konnte, magisch angezogen nach München flüchtete?“ Lion Feuchtwanger, Schriftsteller

Babylon ist anderswo, und das ist auch von der Mehrheit der Münchner so gewollt. Der Bruch erfolgt mit der blutigen Niederschlagung der Münchner Räterepublik, sagt die Historikerin Michaela Karl: “Vor dem ersten Weltkrieg war München sehr liberal, München zog Künstler aus der ganzen Welt an.“ Man sprach von der “Münchner Moderne“, so Karl. Mit dem Ende der Räterepublik dann endete das dann allerdings.

Während Berlin feiert, findet in München ein Aderlass statt

Die Stadt erlebt einen Aderlass: Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger, Ödön von Horvath, Paul Klee, Marieluise Fleißer, Heinrich Mann, Ernst Toller, Erich Mühsam – sie alle gehen weg, die meisten Richtung Berlin.

Thomas Mann versucht mit anderen Künstlern 1926 eine Debatte in der Stadt anzuregen, wie München als Kunststadt gerettet werden kann – vergebens. München bleibt konservativ bis reaktionär. Im Klima der Stadt, in dem alles, was links ist, als verdächtig gilt, gedeihen die Nazis prächtig. Michaela Karl: “Hitler ist in den 20er Jahren durchaus angesehen gewesen.“ Er sei ein Teil der Münchner Hautevolee geworden, die ihn “betüttelt“ und gefördert hätten, und dadurch auch salonfähig gemacht.

Beide Städte eint die Massenarmut

Andererseits: die Massenkultur, die in den 20er Jahren aufkommt, die großen Sportveranstaltungen, das Kino als Massenmedium, Radio, der Angestellte als neuer Typ des Stadtbewohners, die neue Rolle der Frau, die Hosen trägt und im Büro arbeitet – all das gibt es auch in München.

Und noch etwas haben München und das Babylon Berlin gemeinsam: für den Großteil der Bewohner beider Städte sind die Zwanziger Jahre überhaupt nicht golden – sie leben in bitterer Armut.