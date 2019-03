Der Roman "Babel" erzählt von einem fast vergessen Archäologen

Nicht wild wie der Tigris, sondern ruhig, fast meditativ wie der Euphrat, fließt die Erzählung dahin, beginnt und endet ganz offen mit Gedanken Koldeweys. Eine Geschichte weniger Tage, in denen der Forscher an einer akuten Blinddarmentzündung leidet und sich selbst therapiert. Dazwischen schieben sich Rückblenden, Gedanken zu Photographie und Zeit; Debatten über die babylonischen, also heidnischen Ursprünge biblischer Motive; Briefe mit Kollegen, Szenen in Berlin, eine Audienz beim Kaiser. Deutschland ist damals noch Schlusslicht bei Ausgrabungen dieser Art. Die Berliner Museen warten auf Trophäen, Wilhelm II. sieht sich schon an der Seite von Nebukadnezar. Das alles spielt 1913, die Konkurrenz zu Frankreich und England ist spürbar. Kenah Cusanit hat das Jahr bewusst gewählt: "Das ist natürlich das Jahr vor Kriegsausbruch, insofern erzeugt allein dieser Umstand aus heutiger Sicht eine ungeheure Spannung."

Raubgut im Pergamonmuseum?

Erstaunlich, wie souverän Kenah Cusanit fließende Übergänge schafft zwischen Damals und Heute, Hier und Dort, Fakten und Fiktion, Geschehen und Gedanken; wie leichthändig sie – manchmal in einem Satz über eine halbe Seite hinweg – technische Geräte wie einen Ziehbrunnen beschreibt, politisch-wirtschaftliche Zusammenhänge, Klänge, Farben und den Clash der Kulturen zwischen einheimischen Helfern, türkischen Behörden, arabischen Herrschern und deutschen Forschern, die bei 40 Grad Hitze 2000 Jahre alte Reliefziegel in 500 Kisten packen. Raubgut anno 1913? Das wäre zu kurz gegriffen, sagt die Autorin. Sie verweist auf Fund-Verträge mit dem Osmanischen Reich und erinnert daran, dass diese Schätze nicht als historische Schätze wahrgenommen worden seien: "Es war Baumaterial, das man wiederverwendete in Staudämmen zum Beispiel, im Häuserbau, bis nach Bagdad wurden die Steine des Ischtar-Tors getragen, um dort die Stadt zu erbauen. Hätte es diese Ausgrabung nicht gegeben, wäre es gut möglich, dass davon gar nichts mehr da gewesen wäre."

Koldeweys Notizen und Aquarelle, Fotos und viele, viele Briefe sind die Quellen von Kenah Cusanits umfangreicher Recherche und ihrer Frage nach den Wurzeln unserer Kultur und danach, warum die babylonischen Schätze in Berlin landeten. Das ist die Kernfrage des Romans "Babel". "Wir sind eine Museumskultur, und zu unserem Gründungsmythos gehört die Erzählung von der Eroberung und der Verwaltung der Welt, wir die 'Zivilisationsbringer', und unsere Museen sind die Orte, an denen diese Geschichte erzählt wird", sagt Kenah Cusanit. "Wenn wir die nicht mehr erzählen können, was machen wir dann?"

"Babel" auf der Leipziger Shortlist

Kenah Cusanit macht Robert Koldewey, den eigenwilligen Forscher, lebendig, sie beschreibt ihn in der dritten Person, aber alles aus seiner Innensicht. "Er" und "ich" verschmelzen, Bilder, Gedanken, philosophische Betrachtungen schwemmen an wie der Schlamm des Euphrat, der Lehm, aus dem der Mensch erschaffen ist. Ein leises, ein schönes Roman-Debüt und sehr zu Recht nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, der am 21. März verliehen wird.