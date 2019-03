Warum Ayurveda auch für eine Ärztin weit mehr ist als Wellness

Direkt von den Göttern soll Ayurveda an die Mönche des Himalaya übertragen worden sein. Die Ursprünge gehen auf die Veden zurück, die ältesten Schriften des Hinduismus. Annette Müller-Leisgang entdeckt die ayurvedische Heilkunst in ihrer Zeit als Medizinstudentin für sich, als sie sehr gestresst war. Ihre positiven Erfahrungen überzeugen sie so, dass sie 1982 nach Indien geht, um ihr schulmedizinisches Wissen mit der Ausbildung in Ayurveda zu ergänzen. Im Ayurveda wird der ganze Mensch gesehen – Körper, Geist und Seele.

Drei Lebensenergien

Ayurveda kennt drei Lebensenergien des Körpers, die sogenannten Doshas. Die Ärztin kann diese Energien am Puls ihrer Patienten erkennen: "Der Zeigefinger tastet Vata, der Mittelfinger tastet Pitta und der Ringfinger tastet Kapha", erklärt Annette Müller-Leisgang . "Im Ayurveda glauben wir, dass das Gleichgewicht der Doshas die Heilung herbeiführt. Dann kann der Körper so reagieren, dass er wieder ganz gesund werden kann."