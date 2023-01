"Avatar - The Way of Water": Macht der Blockbuster depressiv?

Erstes Auftauchen dieser Depression 2010

Der "Guardian" berichtet, dass das Post-Avatar-Depressions-Syndrom, kurz PADS, schon vor 13 Jahren aufgetreten sei, als Camerons "Avatar - Aufbruch nach Pandora" erschien. Der Film habe damals schon ungute Nachwirkungen bei vielen Zuschauenden gehabt. Und auch jetzt zitiert das Londoner Blatt wieder den Nutzer eines Filmforums mit den Worten: "Seit ich 'Avatar' gesehen habe, bin ich deprimiert. Als ich mir die wunderbare Welt von Pandora und all den Na'vi ansah, wollte ich einer von ihnen sein."

Die fantastische Wunderwelt Pandoras

In dem Bekenntnis des vom Guardian zitierte Nutzers steckt schon ein Stück weit die Erklärung für das PADS: Er zieht erstens die Fantasie-Welt des Films seiner eigenen vor und er vermag zweitens nicht, zwischen fiktiver und realer Welt zu unterscheiden. Das einzig reale, das er fühlt, als sein Pandora-Ausflug – dieser Eskapismus im Kino-Sessel – nach drei Stunden endet, ist Trauer: die Niedergeschlagenheit, dass das nicht seine Welt ist.

Dass die Unterscheidung zwischen fingierter und realer Welt bei dem Film schwerfällt, liegt auch an der in "Avatar - Aufbruch nach Pandora" erstmals voll zum Einsatz gebrachte 3D-Technik, durch die die Zuschauenden voll in die fantastische Tier- und Pflanzenwelt von Pandora eintauchen können.

Die unvollkommene reale Welt

"Es hat das Beste unserer Technologie gebraucht, um diese virtuelle Welt zu erschaffen, und das wirkliche Leben wird nie so utopisch sein, wie es auf dem Bildschirm erscheint. Es macht das reale Leben unvollkommener“, so erklärt der New Yorker Psychiater Stephan Quentzel auf CNN das Phänomen des Post-Avatar-Depressions-Syndroms.

Unvollkommener: Wer will das leugnen angesichts der bunten, von Leben strotzenden Wunderwelt Pandoras, in der Gut und Böse klar unterschieden ist, und unserem oft chaotischen krisengeschüttelten bedrohten Planeten?