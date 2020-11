Nostalgie-Pop im Stil Lana Del Reys: Das Debüt von Ava Vegas

Eine Jugend auf Ibiza ist möglich, aber sinnlos. Zumindest auf der Partyseite der Insel: Touristenauffangbecken, Betrunkene, Techno-Druffies, alle sind high. Dann doch lieber die Klischeewelt auf der anderen Seite der Insel: wunderschöne Natur, Aussteiger, Althippies und komische Persönlichkeiten. Und mittendrin die kleine Ava, Tochter eines Kulturwissenschaftlers. "Ich glaube, dass mich das sehr geprägt hat, dass ich da so viele spannende Leute kennengelernt habe." Leute, die damals schon alt waren und ihre beste Zeit in den 70ern, 80ern hatten, sagt Ava. Auch die Ästhetik habe sie fasziniert, die 70er-Jahre seien das erste Jahrzehnt, in dem Frauen auch ein bisschen cooler gewesen seien und Hosen angezogen hätten.

Überzeugt nostalgisch, aber ...

Ava Vegas klingt gerne mal so, als ob sie uns durch ein Dosentelefon Geschichten aus den 1970ern entgegensingen würde. Nostalgie-Pop im Stile einer Lana Del Rey, Musik-Videos in Super-8-Ästhetik mit Menschen, die sich nicht von Handydisplays, sondern von echten Sonnenuntergängen anstrahlen lassen: "Wenn man ausbrechen will aus Gegenwart, dann muss man sich ja was überlegen, wo man keine Leute kennt. Das ist dann entweder die Zukunft oder die Vergangenheit."

Eine Frau, die den ganzen Tag in einem internetfreien Zimmer sitzt, nur Schallplatten hört und Bücher aus dem 19. Jahrhundert wegschmökert – nein, so eine ist Ava Vegas definitiv NICHT. Zeitgeist ist kein Fremdwort, aber ihr angedachtes Berufsziel war ihr fremd geworden: "Wenn man Architektur studiert, ist man den ganzen Tag draußen, unter Leuten, man muss sehr rational arbeiten. Dann hat man keine Zeit und keinen Platz mehr, sich in Traumwelten reinzudenken. Da hatte ich das Gefühl, dass ich mich selbst verliere, weil ich das nicht bin und war. Als ich angefangen habe, Musik zu machen für mich, war die Person, die ich da erschaffen habe, das, was ich unter dem Architekturstudenten-Kostüm vergraben gesehen habe, was raus musste". Das sei eher eine Befreiung als eine Erfindung gewesen.

Songs, die aus intensiven Momenten entstehen

Ihre Songs, so erzählt es Ava Vegas, ntstehen aus einem intensiven Gefühl heraus. Meistens nachts, wenn man alleine ist und mit einem Glas Wein den Abend Revue passieren lässt. Dann stehen in einer halben Stunde Lieder wie "Mein Mann". Oder Songs wie "Growing Flower", der zurückgeht auf einen Moment voller Aufregung, positiver und gleichzeitig negativer Aufregung. Wenn sie "Growing Flower" höre, spüre sie immer noch "diese flirrende innere Zerrissenheit, diese vollkommene Euphorie und gleichzeitig die totale Verlustangst und unterdrückte Traurigkeit" des damaligen Moments, so die Musikerin. Deswegen sei das auch energetisch für sie so ein wichtiges Lied.