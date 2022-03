Autorin Sabuschko: In der Ukraine wird die freie Welt verteidigt

"Kleine, es fängt an" - Das habe ihr Mann am Telefon zu ihr gesagt, am frühen Morgen des 24. Februar 2022. "Wir werden angegriffen." Oksana Sabuschko war gerade in Warschau, am Abend zuvor hat sie eine neue polnische Ausgabe ihrer Essay-Sammlung "Planet Wermut" vorgestellt. Sie konnte, so berichtet sie im großen Saal des Münchner Literaturhauses, nicht mehr zurückkehren in die Ukraine. Seitdem ist sie, wie sie das nennt, auf der längsten Lesereise, die sie je gemacht habe. Sie will an die lange Vorgeschichte von Putins Krieg gegen die Ukraine erinnern, darunter an die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland im Frühjahr 2014 und die Unterstützung der Separatisten im Osten des Landes.

"Putin wollte, mit einer hybriden Invasion, einen Bürgerkrieg in der Ukraine entfachen", sagt Sabuschko. Die russischen Medien hätten gegenüber der westlichen Welt das Bild vermittelt, die Ukraine sei ein zerrissenes Land und könne so nicht überleben.

Sehnsucht auf ein Leben in Freiheit

In München liest Oksana Sabuschko unter anderem aus ihrem Buch "Schwestern", einem Roman in Erzählungen. Darin geht es um ein Mädchen, das Zeugin eines Verhörs der Eltern durch den KGB wird, und sich eine kleine Schwester erträumt. Die Schriftstellerin erinnert an die Frauen und Kinder, die sich derzeit in den Luftschutzkellern der ukrainischen Städte und in der Kiewer Metro vor russischen Bombardements verstecken und an die, die zu Opfern der Angriffe wurden, unter anderem in Mariupol.

"Putin war 2014 der Überzeugung, das Land gehöre ihm, von Charkiw bis Odessa. Die Ukraine blieb aber als souveräner Staat bestehen. Er musste sich mit der Krim und den Gebieten im Donbass zufrieden geben", sagt Sabuschko.

Planet Hollywood? Nein, Planet Wermut

Die Schriftstellerin, Jahrgang 1960, ist voller Energie. Sie gestikuliert eifrig im Interview, auch später, beim öffentlichen Gespräch mit ihrem Übersetzer Alexander Kratochvil, ist sie beständig in Bewegung. Sie liest, zusammen mit der Schauspielerin Annette Paulmann, auch aus ihren Essays.

Einer, "Planet Wermut", führt zurück in die Geschichte der Sowjetunion, zur Nuklear-Katastrophe von Tschernobyl und ebenso zum "Holodomor" – zum von Stalin angeordneten Tod von Millionen Menschen in Folge der Kollektivierung der Landwirtschaft, in den 1930er Jahren. Er ließ die Menschen in der Ukraine qualvoll verhungern.

"Ein Genozid, der durch eine bewusst herbei geführte Hungersnot in einem hoch produktiven Agrar-Staat verübt wird, stellt unser Bild von der Welt fundamental in Frage", sagt Oksana Sabuschko. Genau das sei die Methode des sowjetischen Geheimdienstes. Und das sei Putins Schule. "Er reicht den westlichen Politikern lächelnd die Hand. Und er täuscht sie, genauso wie Stalin sie täuschte, mit seinem Völkermord."

Auf Europa – und überhaupt auf die westliche Welt – blickend sagt Oksana Sabuschko, man habe Putin und seine Politik beständig unterschätzt, getrieben auch von der Vorstellung, der Totalitarismus sei ein für alle Mal überwunden – und historische Vergangenheit. Als die Schriftstellerin gefragt wird, was Europa und der Westen in der jetzigen Situation, im Krieg, für die Ukraine tun können, wie zu helfen ist, muss sie kurz bitter lachen. Um dann zu sagen: Nicht Sie helfen uns, der Ukraine. Die Ukraine helfe gerade, in dem sie sich gegen die russischen Besatzer verteidige, der freien Welt.

Arbeit an Kriegstagebuch

"Viele Menschen, leider auch viele politische Entscheidungsträger, sind noch immer der Meinung, das sei ein Krieg am Tor zu Europa. Das ist ein Krieg in Europa", sagt Sabuschko. Putin beanspruche den gesamten Kontinent.

Die Schriftstellerin fährt jetzt nach Warschau. Sie erhält dort Unterstützung von ihrem Verlag und von polnischen Freunden. Sie will ihre längste Lesereise fortsetzen und über ihr Land sprechen. Und sie schreibt an einem Tagebuch aus dieser Zeit, aus der Zeit des Krieges gegen die Ukraine. Die Bücher von ihr, die es bis jetzt gibt, Romane und Essays, erzählen auch von der großen Sehnsucht nach einem Leben in Freiheit. Und damit von der Hoffnung, die Putin mit seiner Armee zerstören will.