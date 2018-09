Autorin Kirsten Boie: "Jedes Kind muss lesen lernen!"

Den heutigen Weltkindertag hat die Schriftstellerin Kirsten Boi zum Anlass genommen, auf die Versäumnisse bei der Leseförderung aufmerksam zu machen. Es gebe kein Interesse an einer breiten Debatte, sagt Boie. Das will sie mit der von ihr, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Schriftstellervereinigung PEN aufgesetzten Petition "Jedes Kind muss lesen lernen!" ändern. Mehr als 75.000 Unterstützer hat diese Petition schon, Joana Ortmann hat mit Kirsten Boie gesprochen.

Joana Ortmann: Frau Boie, Hintergrund ist die jüngste IGLU-Studie, die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, nach der jedes fünfte zehnjährige Kind in Deutschland nicht "sinnentnehmend" lesen kann. Was heißt denn das konkret?

"Sinnentnehmendes Lesen" bedeutet hier, dass diese Kinder zum allergrößten Teil zwar die Buchstaben alle kennen, sie vielleicht auch zu Wörtern zusammenziehen können und dann Wort für Wort einen Satz erlesen. Das ist für sie aber noch so unglaublich anstrengend, dass sie am Ende des Satzes, wenn Sie beim Punkt angekommen sind, nicht mehr wissen, was der Anfang war.

Wie merken Sie das bei Ihren Lesungen?

Ich zeige am Anfang das Buch, aus dem ich lesen möchte, und sage zum Beispiel: "Kann mir jemand vorlesen, wie das heißt?" Und in manchen Klassen gehen da alle Finger hoch – also wenn wir jetzt von Viertklässlern reden, und um die geht es ja bei dieser "IGLU"-Studie. Und bei anderen sieht man, wie sich die Lippen bewegen, wie die Kinder mühsam das erschließen, und dann hat man vielleicht zwei oder drei Finger, und auch diese Kinder können es nur mühsam erlesen. Das sind vielfach Kinder, denen zu Hause nicht vorgelesen worden ist, die deshalb auch große Schwierigkeiten haben, wenn sie einfach Texte hören und keine Bilder dazu sehen im Kopf. Das zu entwickeln, was wir innere Bilder nennen, Gefühle, Vorstellungen, das passiert bei diesen Kindern vielfach nicht.

Benennen wir mal diejenigen, die in der Pflicht sind: Zuerst die Eltern, das haben Sie genannt – etwa ein knappes Drittel der Eltern liest nicht regelmäßig vor. Als nächstes wäre die Kita eine Station, der Kindergarten, wo Lesen zumindest begonnen wird. Und dann natürlich die Grundschule, da ist sozusagen das Herz des Lesenslernens.

Auch wir richten uns mit unserer Petition ja zunächst einmal an die Grundschulen, weil das der einzige Ort ist, an dem wir wirklich alle Kinder zusammen haben und an dem sozusagen die Gesellschaft oder der Staat in die Pflicht genommen werden kann. Alles andere vorher ist freiwillig. Sie haben zugesagt, zunächst einmal sind die Eltern verantwortlich. Aber es gibt viele Eltern, die sind nicht in der Lage, ihre Kinder so zu fördern, wie es nötig wäre selbst, wenn sie das vielleicht gerne täten. Sie wissen gar nicht wie, und diese Kinder kriegen dann eben die notwendige Unterstützung vor der Schule schon nicht. Da können wir nicht einfach sagen, die haben eben Pech gehabt, sondern müssen eingreifen. Das Zweite ist: Es geht ja nicht nur darum, dass Kindern vorgelesen wird, sondern darum, dass die Kinder überhaupt eine Sprachfähigkeit entwickeln, mit der sie dann in der Lage sind, lesen zu lernen. Und wir wissen, dass inzwischen immer mehr Kinder ohne diese notwendige Sprachfähigkeit in die Schule kommen. Und das sind nicht nur die Flüchtlingskinder – die machen ganz geringen Prozentsatz aus, 1,4 Prozent der Grundschulkinder. Und es sind auch nicht nur die Kinder mit Migrationshintergrund, sondern generell entwickeln Kinder heute in eher bildungsfernen Familien nicht die notwendige Sprachfähigkeit, die sie brauchen um dann in der Schule klarzukommen.

Da kämen die Lehrer ins Spiel – für die ich schon mal eine Lanze brechen will, weil die Lehrer sagen, sie würden ja gerne und sie wüssten auch, wie sie Schüler zum Lesen bringen. Aber sie hätten nicht die Mittel dazu.

Das Problem ist, dass die Kinder in die Schule kommen und viele von ihnen im eigentlichen Sinn zu diesem Zeitpunkt nicht schulfähig sind. Das heißt, wir müssten als Gesellschaft vorher ansetzen, sei es durch eine Kitapflicht oder eine verpflichtende Vorschule. Das wäre möglich: In Großbritannien kommen die Kinder in die Schule, wenn sie fünf Jahre alt werden, das heißt, sie kommen mit vier Jahren dorthin. Das ist natürlich keine Schule, wo sie still an Tischen sitzen, sondern sie werden langsam, Schritt für Schritt, an alles herangeführt. Warum machen wir uns darüber nicht auch Gedanken?

Und was müsste in der Grundschule passieren?

Also, zunächst einmal haben wir ein großes Problem, was die Zahl der Grundschullehrer betrifft, das ist ja in den letzten Wochen auch durch die Medien gegangen. Die Hochschulen haben vielfach Stellen in der Grundschullehrer-Ausbildung abgebaut, während gleichzeitig immer mehr Kinder geboren werden. Das heißt, uns fehlen ganz massiv Grundschullehrer. Wir müssen zunächst einmal an den Universitäten wieder die Lehrstühle für das Grundschullehramt massiv ausweiten. Dann wird laut IGLU-Studie überhaupt nur ein Drittel dieser Kinder erkannt. Das heißt, es müsste Förderunterricht im großem Maßstab eingeführt werden für kleine Gruppen. Der dürfte auch nicht für Vertretungs-Unterricht genutzt werden – dafür werden diese Stunden ja heute sehr häufig an Schulen eingesetzt, weil eben die Schulleiter nicht genügend Kollegen vor Ort haben. Aber das Problem muss gelöst werden, weil die Konsequenzen für die Gesellschaft sonst sehr gravierend sein werden: Das sind später 18,9 Prozent unserer Erwachsenen, die keinen qualifizierten Berufs werden ausüben können, weil diese Menschen ja auch die Berufsschulen nicht werden absolvieren können. Sie werden dann vom Staat unterstützt werden müssen, zum großen Teil selbst aber gar nicht in die sozialen Systeme einzahlen können, egal, wie fleißig sie sind und wie sie sich anstrengen.

Ich denke auch nicht, dass es an der Expertise mangelt, sondern eher an der politischen Dringlichkeit dieses Anliegens: Das steht einfach zu weit unten auf der Agenda.

Ja, Dringlichkeit ist genau das richtige Wort. Es ist ja nichts, was einen anspringt wie andere Themen. Die Welt läuft ja weiter, und es gibt so viele andere Dinge, die zunächst mal dringlicher erscheinen. Das ändert aber nichts daran, dass es ein ganz gravierendes Problem ist, das sich zu einem noch gravierenderen ausweiten wird. Und wenn wir jetzt nicht endlich anfangen, wann dann? Dazu kommt: Wir haben einen Bildungsföderalismus, die Bundesländer sind zuständig für die Bildung. Die wären aber, denke ich, wenn man wirklich Maßnahmen ergreifen wollte, die helfen könnten und die dann aus den jetzt 18,9 Prozent am Ende vielleicht drei Prozent machen – alle Kinder wird man vielleicht nie erreichen können – da wären die Bundesländer unmöglich in der Lage, das zu finanzieren. Gleichzeitig gibt es aber ein Kooperationsverbot auf dem Gebiet der Bildung. Das heißt, der Bund darf sich sozusagen nicht einmischen in diese Angelegenheit der Länder. Nun sehen wir aber bei der Digitalisierung der Schulen: Das erschien der Politik als so dringlich, dass das Kooperationsverbot hier aufgehoben wurde und dass der Bund Milliarden in die Digitalisierung der Schulen steckt. Da bin ich überhaupt nicht dagegen, aber wenn es auf dem Gebiet möglich ist dann muss es doch auch auf dem Gebiet des Lesenlernens möglich sein.

