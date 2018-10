Autorin Juli Zeh soll Brandenburger Verfassungsrichterin werden

Gestern Abend entschied sich die SPD-Landtagsfraktion auf einer Klausurtagung in Cottbus einstimmig für Juli Zeh. Für sie geht damit offenbar ein Traum in Erfüllung, denn vor Jahren sagte die Schriftstellerin dem "Handelsblatt" auf die Frage, ob sie auch als Richterin arbeiten würde: "Ja. Sofort. Es gibt im Gerichtssaal noch ganz andere Auseinandersetzungen mit der Welt." 1998 hatte sie das beste juristische Staatsexamen Sachsens gemacht, 2001 einen "Master of Laws" in Europäischem Recht absolviert. Ihre Doktorarbeit gab sie 2010 an der Universität Saarbrücken ab und beschäftigte sich darin mit den Kompetenzen der UN-Übergangsverwaltungen im Kosovo und Bosnien-Herzegowina. Zeh gilt als entschiedene Kämpferin gegen zuviel Überwachung, so hat sie gegen die Anti-Terrorgesetze von Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) eine Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Entscheidung nur eine Formsache

Insgesamt hat die Brandenburger SPD das Vorschlagsrecht für drei der sechs im kommenden Sommer neu zu besetzenden Posten. Im Landesverfassungsgericht Brandenburg in Potsdam arbeiten jeweils drei Berufsrichter, drei Voll-Juristen im Nebenberuf und drei Laien. Die 44-jährige Zeh wurde für eine der Berufsrichter-Stellen in Aussicht genommen. Entscheiden wird über den Vorschlag im Herbst der Brandenburger Landtag. Das ist jedoch nur eine Formsache, da die Richterstellen wie auch beim Bundesverfassungsgericht nach Parteienproporz vergeben werden. Unter den Laienrichtern in Potsdam ist der Regisseur Andreas Dresen.

Juli Zeh ist seit 2017 SPD-Mitglied und schrieb Bestseller wie den Roman "Adler und Engel" (2001) und das Tagebuch "Die Stille ist ein Geräusch" (2002). Zuletzt erschienen 2014 die Essays "Nachts sind das Tiere" und die Romane "Leere Herzen" (2017) und "Neujahr" (2018), in dem sie das Private mit dem Politischen verbindet.