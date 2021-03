Autorenwettbewerb: Ende der Maxhütte wird zum Theaterstück

Das Landestheater Oberpfalz will im Sommer 2022 ein Theaterstück über die Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg auf die Bühne bringen. Dazu sucht es jetzt im Rahmen eines Wettbewerbs Autoren. Das Stück soll als Freilichttheater an der Hochofenplaza an der Maxhütte aufgeführt werden.

Inhaltlich sollte es sich um die Schließung der Maxhütte vor 20 Jahren drehen, aber auch um die Geschichte des einst größten Stahlwerks Bayerns. Explizit soll in dem Stück auch der Einsatz von NS-Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen thematisiert werden, wie das Theater mitteilt.

Arbeit für 9.000 Menschen

Der letzte Hochofenabstich in der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg fand am 23. September 2002 statt. Damit endete nach rund 150 Jahren ein großes Kapitel Oberpfälzer Industriegeschichte. In der Maxhütte arbeiteten zu Hochzeiten mehr als 9.000 Menschen.

Hochofen wird zum Industriedenkmal

Seit 2017 werden das riesige Werksgelände zurückgebaut und die Altlasten saniert. Der ehemalige Hochofen, die sogenannte Hochofenplaza, soll erhalten bleiben. Das Industriedenkmal soll unter anderem kulturell genutzt werden.