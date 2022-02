Autor Slavoj Žižek: "Vergessen Sie die russische Wahrheit"

Haben die russischen Putin-Anhänger inzwischen ihre "eigene" Wahrheit, die sie je nach Belieben manipulieren? In einem längeren Beitrag für die "Berliner Zeitung" verweist Slavoj Žižek (72), der in Ljubljana, London und New York Germanistik und Philosophie lehrt, auf den "Hofphilosophen" des Kreml, den einflussreichen Politologen und rechtsextremen Denker Alexander Geljewitsch Dugin (60). Der sei überzeugt davon, dass die Wahrheit auch nur eine "Frage des Glaubens" sei. So habe Dugin behauptet: "Wir glauben also an das, was wir tun, wir glauben an das, was wir sagen. Und das ist die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu definieren. Wir haben also unsere spezielle russische Wahrheit, die Sie akzeptieren müssen."

"Rechter Monarchist" ist im Kreml beliebt

Dazu passe, so Žižek, dass Putin den monarchistischen Denker Iwan Alexandrowitsch Iljin (1883 - 1954) in den Rang eines "offiziellen Philosophen" erhoben habe, also einen Mann, der "seine eigene Version des russischen Faschismus vertrat: den Staat als organische Gemeinschaft, die von einem väterlichen Monarchen geführt" werde. Insofern richte sich Putins Vorwurf, in der Ukraine seien "Faschisten" am Ruder, gegen ihn selbst, zumal er Marine le Pen in Frankreich, die Lega in Italien und andere neofaschistische Bewegungen unterstützt habe: "Die Vorstellung, dass jede 'Lebensform' ihre eigene Wahrheit hat, macht Putin bei der neuen populistischen Rechten so beliebt."

Bemerkenswert sei jedenfalls, dass Russland jede Gegenmaßnahme sofort "militarisiere" und den Ausschluss aus dem SWIFT-System als "kriegerischen Akt" bezeichnet habe: "Vergessen Sie die 'russische Wahrheit', das ist nur ein bequemer Mythos, um die eigene Macht zu rechtfertigen."

"Wir sollten Brücken in die Dritte Welt bauen"

Gleichzeitig appellierte Žižek an den Westen, viel stärker auf die Unterstützung der ärmeren Länder im Süden zu setzen, um den Kampf gegen den russischen Neo-Imperialismus zu gewinnen. Diese Nationen sei bisher lediglich "Beobachter" im aktuellen Ukraine-Konflikt: "Um ihm also wirklich etwas entgegenzusetzen, sollten wir Brücken zu den Ländern der Dritten Welt bauen, von denen viele eine lange Liste völlig berechtigter Beschwerden gegen die westliche Kolonialisierung und Ausbeutung haben."

Die "einzige Möglichkeit, dies zu erreichen", bestehe darin, "uns weit über den politisch korrekten Postkolonialismus hinaus zu verändern und Formen des Neokolonialismus rücksichtslos auszurotten".

Nebenbei zeigte sich Žižek als Slowene beschämt darüber, dass sein Land bereit sei, "Tausende ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, die vor der russischen Besatzung fliehen", jedoch deutlich zurückhaltender war, als es darum gegangen sei, Flüchtlinge aus Afghanistan zu beherbergen: "Die Rechtfertigung war, dass die Menschen, anstatt zu fliehen, dort bleiben und die Taliban mit Waffen bekämpfen sollten."