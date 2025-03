Autor Ole Nymoen: Ein Buch gegen die Zeitenwende

"Lass die weißen Tauben fliegen, wir träumen von Frieden, doch erst müssen wir gewinnen." Mit diesem Zitat beginnt Ole Nymoen sein Buch "Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde". Es ist der Refrain aus dem Song "Frieden" der Band K.I.Z.

"Das ist ein Lied, das perfekt diesen Scheinwiderspruch zwischen Krieg und Frieden hervorbringt. Denn viele sagen ja: Krieg und Frieden sind totale Gegensätze. Ich würde aber sagen: Das sind zwei Sätze, die gehören felsenfest zusammen. Jeder Krieg wird in Frieden vorbereitet – und jeder Frieden ist Folge eines Krieges", sagt Ole Nymoen, Jahrgang 1998, im Gespräch mit dem BR.

Argumente gegen Aufrüstung auf gut 100 Seiten

Auf etwas mehr als 100 Seiten liefert Ole Nymoen in seinem neuen Buch Argumente gegen Aufrüstung und das Streben nach "Kriegstüchtigkeit". Im vergangenen Jahr löste er mit einem Artikel in der Wochenzeitung "Die Zeit" (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) zum gleichen Thema einen Shitstorm aus. Vermutlich auch wegen dieser Resonanz hat der Rowohlt-Verlag Ole Nymoen gebeten, seine Perspektive genauer aufzuschreiben. Entstanden ist ein Buch gegen den Zeitgeist – und gegen die Zeitenwende.

Nymoen: pazifistische Haltung trotz Ukraine-Kriegs

"Wahrscheinlich würde kaum ein Bürger, dem man die Frage stellte, wie die Welt im besten Fall organisiert sein sollte, antworten: 'Es braucht an die zweihundert Staaten, die sich permanent mit Waffen drohen und sie in unregelmäßigen Abständen dann auch einsetzen!'", schreibt Nymoen etwa. An seiner pazifistischen Haltung ändere auch der russische Angriff auf die Ukraine nichts. Er verweist darauf, dass sich auch jetzt viele ukrainische und russische Wehrpflichtige verstecken, um nicht in den Krieg zu müssen.

Autor: Krieg dient den Interessen der Mächtigen

"Es gibt natürlich immer einen Unterschied zwischen einem angreifenden und verteidigenden Staat", sagt Nymoen, "aber beide haben eines gemeinsam: das Verhältnis zu den Bürgern. Sie sagen: Du als Bürger musst jetzt bereit sein, ob du dich mit dem Staat identifizierst oder nicht, für mich zu kämpfen." Krieg diene nur den Interessen der Mächtigen in den Nationalstaaten. Die meisten Menschen hätten wenig davon, sich gegenseitig zu erschießen. Er halte sich dabei an die Losung aus dem "Kommunistischen Manifest": "Die Arbeiter haben kein Vaterland".