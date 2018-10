Autor Jan Wagner sagt dem Buch eine stabile Zukunft voraus

Im "Interview der Woche“ auf B5 aktuell sagte der mit dem renommierten Büchner-Preis ausgezeichnete Schriftsteller: "Ich weigere mich zu denken, dass das Buch verschwindet oder dass sich die Krise, wenn sie denn da ist, noch zuspitzen könnte.“ Die wohl erneut überfüllten Messehallen in Frankfurt zeigten doch, dass viele Leute weiter gute Geschichten lesen und hören wollten.

Buchmesse als Treffpunkt

Zur 70. Frankfurter Buchmesse vom 10. bis 14. Oktober werden wieder rund 280.000 Besucher erwartet – so viele Menschen, wie Augsburg Einwohner hat. Nicht nur deshalb hat die Messe hat für Wagner nach wie vor eine "ungeheuere Bedeutung".

"Ich persönlich finde es auch deswegen schön, weil man erstens stöbern kann, in den Neuerscheinungen aber auch unerwartete Begegnung hat mit Dichterinnen, mit Autoren, die man lange schon nicht mehr gesehen hat, die man lange nicht mehr gehört hat und die man dann plötzlich sieht und hört, das ist großartig." Jan Wagner, Schriftsteller

Literatur in politischen Zeiten

Die Welt mit Sprachbildern zu fassen zu bekommen, sei ein uraltes Bedürfnis, so Wagner, der auch Kurator beim Literaturfest in München im November sein wird. Deshalb würden auch die aktuell stark politischen Zeiten Eingang in die Literatur finden, selbst wenn ein Text sich nicht explizit damit auseinandersetze:

"All die Dunkelheiten und all die Wirren werden wieder auftauchen in der Literatur. Sie kann, glaube ich, auch da, wo sie keine Antworten geben kann und wo sie sich weigert, einen direkten Kommentar zu geben, doch die Gesamtlage in Bildern und Geschichten fassen, die beim Leser zumindest die Wirkung haben, dass er sagt: 'Ja, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser' oder 'ich stelle mir die Fragen etwas genauer und es tröstet mich vielleicht sogar.'" Jan Wagner, Schriftsteller