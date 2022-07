Autor Brussig trennt sich im Streit von Fischer-Verlag

Der Autor Thomas Brussig ("Helden wie wir") hat sich im Streit vom S. Fischer-Verlag getrennt. "Dieses Gefühl von Verrat war nicht gut für mich", sagte Brussig heute dem BR. Seine Verlegerin Siv Bublitz habe er gebeten, ihm die Rechte an seinen Titeln zurückzugeben. Er werde sich auf die Suche nach einem neuen Verlag begeben. Bublitz teilte am Freitag in Frankfurt mit, sie bedauere Brussigs Entschluss "außerordentlich".

Der 1964 in Ost-Berlin geborene Brussig wirft dem Verlag vor, im Streit um den Roman "Das gibts in keinem Russenfilm" eingeknickt zu sein.

Warum Brussig seine Rechte zurückhaben will

In dem 2015 erschienenen Werk erzählt Brussig in einer Parodie auf das Genre der Autobiografie sein Leben, wie es sich vielleicht abgespielt hätte, wenn die DDR bis heute fortbestünde. Darin taucht auch Brussigs seinerzeitiger Kompagnie-Chef bei der NVA auf – mit echtem Namen.

"So komisch war das nicht, stundenlang in der Kälte und in leichter Uniform einen Hocker bewachen zu müssen", sagte Brussig, "Das Problem für mich ist, dass man diesem Offizier nachgeben will." Dieser hatte Schadenersatz und das Verbot des Buches gefordert.

Der Verlag habe ihm mitgeteilt, Neuauflagen seien nur möglich, wenn Brussig den entsprechenden Namen ändere. Für den Schriftsteller ein Unding: "Mir ist klargeworden, dass das auch jedem anderen meiner Bücher passieren kann. Dann nehme ich lieber alle mit." In der seit zwei Jahren schwelenden Auseinandersetzung geht es materiell vor allem um die Backlist, darunter Bestseller wie "Helden wie wir", Neuauflagen und Taschenbuchausgaben. Der jüngste Roman Brussigs "Die Verwandelten" war 2020 – nach Angaben des Autors im Einvernehmen mit S. Fischer – im Wallstein Verlag erschienen.

So argumentiert der Verlag

Laut der Verlagsjustiziarin Katharina Winter hat Fischer "zu keinem Zeitpunkt (...) erwogen, den Roman nicht mehr nachzudrucken, vom Markt zu nehmen oder ganze Passagen zu ändern". Um eine gerichtliche Auseinandersetzung und ein eventuelles Verbot des Buchs zu vermeiden, habe der Verlag dem Betroffenen aber angeboten, seinen Namen in Nachauflagen des Buches nicht weiter zu nennen.

"Wir haben uns seinerzeit gegen einen Rechtsstreit entschieden, gerade weil uns wichtig war, den Roman 'Das gibts in keinem Russenfilm' weiterhin lieferbar zu halten", sagte Verlegerin Bublitz. "Es tut mir sehr leid, dass Thomas Brussig die aus unserer Sicht verantwortungsvoll für Buch, Autor und Verlag getroffene Entscheidung nicht nachvollziehen kann."

Durchbruch mit dem Roman "Helden wie wir"

Thomas Brussig hatte 1995 seinen Durchbruch mit dem Roman "Helden wie wir". Bei Fischer sind seither fünf weitere Bücher erschienen: "Am kürzeren Ende der Sonnenallee", "Wie es leuchtet", "Leben bis Männer", "Das gibts in keinem Russenfilm" und "Beste Absichten".

Seine Werke sind laut Verlag in 30 Sprachen übersetzt. "Thomas Brussig ist der einzige lebende deutsche Schriftsteller, der sowohl mit seinem literarischen Werk als auch mit einem Kinofilm und einem Bühnenwerk ein Millionenpublikum erreichte", heißt es im Autorenporträt des Verlags. Der renommierte US-Autor Jonathan Franzen übersetzt gerade einen Roman Brussigs ins Englische, der im Frühjahr in den USA erscheinen soll.

Mit Material der dpa