Autobiographie von Helmut Lethen: 81 Jahre deutsche Geschichte

Alles da, was man von einer idealtypischen 68er-Biographie erwarten darf: Helmut Lethen hat ein westdeutsches Intellektuellenleben gelebt wie tausende andere auch, nur ein bisschen bunter vielleicht, ein bisschen aufregender, mag sein auch ein bisschen verrückter. Lethen ist acht Jahre alt, als sein Vater, NSDAP-Mitglied seit den späten Zwanzigern, im Jahr 1947 aus britischer Kriegsgefangenschaft ins heimatliche Mönchengladbach zurückkehrt. Da hat sich die Mutter längst einen Hausfreund zugelegt."Der Vater stand 1947 mit einer Büchse Kakao vor der Haustür", erzählt Helmut Lethen. "Ihren Liebhaber gab's immer noch, aber mein Vater wurde zumindest toleriert." Politik habe überhaupt keine Rolle gespielt. Sein Vater sei der geschlagene Krieger gewesen. Den Söhnen habe er geraten: "Macht nichts Politisches, verbrennt euch nicht die Finger an der Politik." Ein Rat, an den sich Helmut Lethen nicht gehalten hat.

Aber zunächst, so beschreibt er es in seinen Memoiren "Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug – Erinnerungen", lässt sich der junge Mann von den Texten Albert Camus' und Heinrich Bölls beeindrucken. Alain Resnais' KZ-Dokumentarfilm "Nacht und Nebel" wird zum politischen Erweckungserlebnis im Kino. Zum ersten Mal hört Lethen vom Holocaust – 1957, zwölf Jahre nach Kriegsende. Ein Schock.

Im "Glutkern" der Studentenbewegung

Später, als der junge Mann in Westberlin studiert, müssen ihn die Street Fighting Men und -Women der Neuen Linken nicht lange überreden, bei ihnen mitzumachen. Zu Beginn sei alles noch wohlerzogen und bürgerlich gesittet abgelaufen in der Berliner Linken, erinnert sich Helmut Lethen. Das habe sich ab Mitte der 60er-Jahre geändert: "Die Radikalisierung kam eigentlich dann durch Demonstrationstechniken, die wir aus Frankreich übernahmen. Man demonstrierte in Ketten, die sich mit großer Geschwindigkeit auf die Polizeiketten zubewegten." Doch dann habe er entdeckt, dass die klügsten Leute alle in den "Argument-Club" gingen und dort über Sexualität, Herrschaft und Faschismus diskutierten. Dieser Club sei "so ein bisschen der theoretische Glutkern der Studentenbewegung" gewesen.