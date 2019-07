Auszeit nehmen im unterfränkischen Kloster Triefenstein

Es begann alles mit einer Rockband Anfang der 1960er-Jahre: Die Christusträger, eine evangelische Bruderschaft, geht für Jesus auf die Bühne, spielt christliche Rockmusik und hat eine große Vision – möglichst viele Menschen sollen sich für den Provokateur Jesus begeistern. Bruder Dieter, der heute im Kloster Triefenstein lebt, spielte 30 Jahre lang in der Band. "Der Provokateur Jesus hat uns begeistert", sagt er. "Nicht der ständig Tröstende und liebe Jesus. Und damals haben wir uns dann die Frage gestellt: Was bedeutet das für uns? Wie sollen wir uns verhalten?" Einige seiner Mitbrüder der Gemeinschaft gehen ins Ausland, nach Afghanistan, Pakistan, Vietnam und Afrika. Dort wollen sie die schlimmste Not lindern, den Menschen Bruder sein, wie Jesus. Nicht reden, sondern tun, als Ärzte, Techniker, Ingenieure, das ist ihre Maxime.

Neues Leben im unterfränkischen Kloster Triefenstein

1986 entscheidet sich die Bruderschaft, auch in Deutschland etwas zu tun: Sie zieht nach Kloster Triefenstein in Unterfranken. Dort renovieren sie das alte Augustiner Chorherrenstift komplett neu. Ein starker Freundes- und Unterstützerkreis hilft mit Spenden und mit Arbeitseinsätzen, so dass das nahezu Unmögliche gelingt: Das Kloster wird belebt. Es entstehen 90 Schlafmöglichkeiten für Gäste.

Stille Tage: Abstand vom Alltag

Die Botschaft der Brüder ist bis heute gleich geblieben: Jesus nachfolgen. Das können Einzelgäste bei den "Stillen Tagen". Die Brüder bieten kein fertiges Programm, sondern jeder Gast zieht in ein einfaches Zimmer und kann sich seine Zeit selbst gestalten. Die Brüder laden zu den Gebetszeiten, individuelle geistliche Begleitung ist möglich.

Inzwischen gelten die Christusträger mit dem Hauptsitz in Triefenstein als größte zölibatär lebende Gemeinschaft von Männern protestantischen Glaubens im deutschsprachigen Raum.