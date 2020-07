Auszeit auf dem Alten Nordfriedhof

Totenruhe und Lebensfreude – es gibt nicht viele Orte, an denen beides so nah aufeinander trifft. Der Alte Nordfriedhof in München ist, wie der Name schon sagt: alt. In Betrieb war er zwischen 1868 und 1944. Seitdem wird hier niemand mehr bestattet. Die älteren Grabmäler sind teilweise verwittert. Aber der Friedhof ist nie entwidmet worden, sagt Peter Lippert von der städtischen Friedhofsverwaltung: "Er ist nach wie vor ein Friedhof. Und dient damit nach wie vor dem Andenken der Menschen, die hier bestattet worden sind." Noch immer besuchen Angehörige die Grabstätten ihrer Familienmitglieder.

Kein bloßer Park-Ersatz

Deshalb gelten hier auch besondere Regeln: Man soll sich der Pietät des Ortes entsprechend verhalten, heißt es auf einer Informationstafel am Eingang des Friedhofs. Verboten sind zum Beispiel Grillen und Alkoholkonsum, laute Musik, das Mitführen von Hunden. Dadurch ist es auf dem Alten Nordfriedhof aber auch ruhiger und sauberer als in Parks – und viele Besucher genießen genau das wie diese 35-jährige Besucherin. Sie hat es sich auf einer Decke in der Sonne bequem gemacht und liest ein Buch. Hier auf dem Friedhof entspannt sie sich vom Home-Office, wie sie sagt. Dass überall Gräber stehen, daran habe sie sich aber gewöhnen müssen, sagt eine Besucherin: "Am Anfang fand ich das auch ein bisschen komisch, da bin ich immer nur spazieren gegangen und habe mich nicht hingelegt. Und dann habe ich aber angefangen, von Grab zu Grab zu gehen und mir mal durchzulesen, was für Leute hier liegen. Die liegen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren hier. Und das strömt für mich tatsächlich mehr Ruhe aus als ein normaler Park."

Die Gräber anschauen, eine Pause vom hektischen Alltag nehmen und vielleicht ein bisschen nachdenklich werden – das mag auch die 63-jährige Margret Wolff. Auch sie wohnt in der Maxvorstadt. Für Besorgungen oder Einkäufe nimmt sie oft mit Absicht den Weg oder Umweg über den Friedhof: "Es sind viele interessante Persönlichkeiten hier bestattet, man muss sich die Grabsteine einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Also da steht dann zum Beispiel 'Weinhändlers Kind, verstorben im dritten Lebensjahr'. Also es gab eine große Kindersterblichkeit. Oder Staatsbahn-Lokomotivführers Gattin, also diese ganzen Titel, die dabei stehen, sind auch ganz interessant und zeigen so ein bisschen, wie die Zeit damals war."

Die eigene Endlichkeit vor Augen

Ein Exkurs in die Geschichte, die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Manchen Menschen macht das zu schaffen, sagt Margret Wolff. Nicht jeder ihrer Freunde begleite sie gerne über den Friedhof. Ihr selbst aber machen die Gräber und der Gedanke an den Tod keine Angst: "Das entspannt mich eher, es hat eine umgekehrte Wirkung. Die Friedhöfe sind ja auch voll von Menschen, die sich für unersetzlich hielten. Und das sind sie halt nicht. Man geht da durch und man kann vielleicht auch mit einem gewissen Humor oder einer Gelassenheit auf die eigene Existenz schauen."

An diesem Nachmittag breitet auch eine Mutter zwei Decken auf der Wiese aus. Neben ihr sitzen ein etwa einjähriges Mädchen und ein größerer Junge, der Kinderwagen steht etwas weiter hinten. Die Familie mit vier Kindern lebt in der Nähe in einer Vierzimmerwohnung. Für sie ist der Friedhof so etwas wie ein Garten-Ersatz. Alle Kinder haben hier laufen gelernt, erzählt die 46-Jährige. Manchmal höre sie Kritik, wenn sie mit ihren Kindern hier Ball spiele, sagt sie. Man müsse Respekt haben, heißt es dann. Sie entgegnet dann, dass sie sich nichts Schöneres vorstellen kann als den Gedanken, dass eines Tages ein Kind auf ihrem Grab spielt und dabei glücklich ist.